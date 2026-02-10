“次世代アイドル”Toi Toi Toi新メンバー・山田せいあ、祖母からの連絡で書道7段だと発覚「まさかの勘違いで可愛い」「多才ですごい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/10】発起人・朝倉未来、ABEMAとアソビシステムが手掛けるガールズグループオーディション番組『Dark aidol』より誕生したアイドルグループ「Toi Toi Toi」の山田せいあが9日、自身のX（旧Twitter）を更新。書道7段を所持していることを明かした。
【写真】アイドル経験あり ふるっぱーら所属事務所グループの新メンバー
山田は「ねえ、ずっと書道6段だと思ってたら7段だよっておばあちゃんから連絡きた」と自身が所持している段位を勘違いしていたことを報告。「え、山田7段持ってるの？？？？？」と驚きをつづっていた。
山田は同グループ加入時に公開されたプロフィールで化粧品検定3級を所持していることで話題となっており、ファンからは「まさかの勘違いで可愛い」「多才ですごい」「化粧品検定3級以外に書道7段まで持っていて尊敬」「書道しているところ見たい」などと反響が寄せられている。
Toi Toi Toiは挫折や葛藤を持つ女性のセカンドチャンスを応援するプロジェクトとしてスタートしたオーディション「Dark Idol PROJECT」を勝ち抜いた一条カオリ・谷屋杏香・橋本萌花・星野ティナ・前垣さら・さくらももの6人によって2025年4月にデビュー。2025年12月4日には元アイドルの萩田こころ、山田が新メンバーとして加入した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山田せいあ、祖母からの連絡でまさかの事実
◆Toi Toi Toi、2025年12月に新メンバー加入
