2月9日放送の『世界まる見え！テレビ特捜部』（日本テレビ系）に出演した“美女”が、ちょっとした騒動となっている。

X上では、

《このショートのかわいい子だれ？》

といった投稿も見られだが、この美女は、言わずと知れた女優・奈緒だ。芸能記者が語る。

「奈緒さんはこの日、黒髪のショートボブでした。襟足はすっきりめで柔らかいシルエット。前髪もそこまで重くなく、目元もはっきり見える長さでした。

役柄でロングヘアをカットすることはこれまでもあったものの、それを目にすることがなかった視聴者から《世界まる見え見てるけど髪型変わってて奈緒って分からんかった》といった驚きの声があがっていたのです」

しかも番組の構成にも理由があった。

「番組開始から約10分、世界のハプニング映像のVTRが流れます。ワイプには当然、スタジオの出演者の顔も抜かれるのですが、特に名前の紹介もないままずっと映っていたので、そうした声が上がったのでしょう。

しかもVTRが終わってスタジオにおりたあとも、名前が一瞬テロップ表示されただけでした。途中から見始めた人や見逃してしまった人は余計に“別人”だと思ったかもしれませんね」（同前）

奈緒がショートカットにした理由について芸能プロ関係者が語る。

「2月末から明治座で上演される舞台『大地の子』の役作りと思われます。同作は山崎豊子さん原作の作品で、井上芳雄さん演じる男性の生き別れの妹役で出演します。ストーリーテラーの役割も担う重要な役どころです」

番組では、「あの時間を返してSP」というくくりだったため、ゲストの若かりし時間の映像も紹介された。

「奈緒さんは下積み時代、地元・福岡のローカル番組でリポーターをしていました。まだロングヘアが似合っていましたが、リポートは“棒読み”で食リポも感想が言えないなど幼さも垣間見えましたね。19歳の頃の自分を見た奈緒さんも赤面し、苦笑いしていました」（前出・芸能プロ関係者）

奈緒は20歳で単身上京。連続テレビ小説『半分、青い。』で、永野芽郁演じるヒロインの友人役で注目されると、『あなたの番です』（日本テレビ系）でブレイク。その後も着実にキャリアを積み上げてきた。

「『あな番』でストーカー気質の危険な女“尾野ちゃん”を怪演した頃は、そのイメージがつくことに抵抗があったようです。しかし確かな演技でそこから見事に脱却。等身大の役柄もこなせるようになりました」（前同）

2月10日はそんな彼女の31歳の誕生日。テレビに映画、そして舞台と幅広く活躍する奈緒の今後に期待したい。