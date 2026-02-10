宣言から500日…ついに王手！“マンU５連勝チャレンジ”は指揮官も把握「微笑ましい話だ。ただ我々に影響は与えない」
ついにその時を迎えるのか。
マンチェスター・ユナイテッドの熱烈なサポーター、フランク・イレットさんは2024年10月、愛するチームの不振に痺れを切らし、「５連勝するまで髪を切らない」と宣言した。それから約500日。ユナイテッドはこの期間に１度も５連勝を達成できておらず、イレットさんの特徴的なアフロヘアは、とんでもなく巨大化している。
終わりなきチャレンジなのか。そんな不安がよぎるなか、千載一遇のチャンスが巡ってきた。マイケル・キャリック暫定監督が率いる新生ユナイテッドが、初陣となったマンチェスター・シティ戦を皮切りに４連勝し、一気に王手をかけたのだ。
世界中で話題のチャレンジは、指揮官も把握しているようだ。クラブ公式サイトによれば、キャリック監督は２月10日のウェストハム戦を前にした会見で、報道陣から「ある若者が散髪を待っている」と振られ、「ああ、認識しているよ。子どもたちが教えてくれたんだ」と明かした。そして、あくまでリアリスティックにこうも語った。
「プロフェッショナルな観点から言えば、チームトーク（選手たちにする話）に組み込むことはないが、その背景は理解できる。確かに微笑ましい話だ。ただ、結局のところ私たちに影響は与えないだろう」
とはいえ、イレットさんの生活には影響を与えまくりだ。敵地ロンドン・スタジアムに乗り込むウェストハム戦に大いに注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】坊主頭からどんどん髪が伸び…チャレンジの軌跡
