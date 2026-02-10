『世にもおいしいさくらブラウニー』期間限定で発売、桜餅風味のペーストを練り込んだブラウニー生地×ホワイトチョコチップ【オールハーツ･カンパニー】

オールハーツ･カンパニーは、新商品『世にもおいしいさくらブラウニー』(税込213円)を発売する。

2026年2月16日から全国の「ハートブレッドアンティーク」などで、2月17日から全国のセブン-イレブンやスーパーマーケット･ドラッグストアで販売開始する。

【商品画像はこちら】桜餅風味のペーストを練り込んだブラウニー生地に、まろやかなホワイトチョコチップをサンド。まるで桜餅のような新作登場!

◆『世にもおいしいさくらブラウニー』

「世にもおいしいブラウニー」シリーズから、春限定のさくらフレーバーが登場する。桜餅風味のペーストを練り込んだ、ほんのりピンク色のブラウニー生地に、まろやかなホワイトチョコチップをサンドして焼き上げた。しっとりとした食感と桜の香りに、ホワイトチョコチップの甘みが重なり、まるで桜餅のような優しい味わい。

桜をイメージしたピンクと爽やかなブルーを組み合わせたパッケージで、自分へのご褒美や入学･卒業など新たな門出を祝うプチギフトにもおすすめだという。

【取扱店舗】

･2026年2月16日〜

全国の「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」「グランディール」「ねこねこファクトリー 東浦店」、公式オンラインストア「オールハーツモール」

･2026年2月17日〜

全国のセブン-イレブン(全国 約22,000店舗)、スーパーマーケット･ドラッグストア

【価格】

198円(税込213円)

〈『世にもおいしいチョコブラウニー』について〉

2018年に生まれた、シリーズ累計出荷数約2,100万個の人気商品。生地にはオリジナルチョコを使い、おいしさの限界までチョコチップを挟んで焼き上げた。

【取扱店舗】

全国の「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」(一部店舗を除く)、コンビニエンスストア･スーパーマーケット･ドラッグストアなど

【価格】

180円(税込198円)

