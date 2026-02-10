23年ぶりに再会した初恋の相手は、殺人事件の容疑者だった――。竹内涼真さん主演のヒューマンラブミステリードラマ『再会〜Silent Truth〜 』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の第5話が2月10日に放送される。

【写真】捜査から外された淳一は違反行為と知りながら…

竹内さんが演じるのは、23年ぶりに《初恋の相手》と再会する刑事・飛奈淳一。淳一は小学６年生の時、仲が良かった同級生３人と共に、《ある事件で使用された拳銃》を小学校の桜の木の下に埋める。誰にも言えない秘密を共有した４人だが、それぞれの人生を歩み、徐々に離れ離れとなっていくが…。

淳一の初恋の相手＝岩本万季子を演じるのは井上真央さん。淳一は、捜査を担当する《殺人事件》で、万季子と再会。彼女は事件の《容疑者》だった――。

原作は横関大さんが江戸川乱歩賞を受賞した小説『再会』。

主題歌は優里さんの『世界が終わりました』。

＊以下、2月10日放送回のネタバレを含みます。

第5話あらすじ

刑事・南良理香子（江口のりこ）は、スーパー店長殺人事件当夜のアリバイが崩れた被害者の弟・佐久間直人（渡辺大知）を任意同行。

犯人は本当に直人なのか？



（『再会 Silent Truth』／(c)テレビ朝日）

そうだとすれば、23年前に同級生４人で埋めたタイムカプセルをいつ掘り起こし、凶器の拳銃を持ち出したのか…。

飛奈淳一（竹内涼真）、岩本万季子（井上真央）、清原圭介（瀬戸康史）は直人の無実を信じたい気持ちや、《23年前の秘密》が暴かれるのではないかという不安――さまざまな思いが入り乱れ、動転する。

直人が犯行を自供

その矢先、直人が黙秘から一転、犯行を自供した！

しかし、南良は万季子ら、同級生たちの動向も、依然として注意深く観察し続ける。

一方、捜査から外された淳一は違反行為であることは重々承知の上で、留置中の直人と秘密裏に単独接触。事件の真相を明らかにしようとする。

そんな中、直人の口から語られたのは…23年前に一生胸に閉じ込めておくと決め、淳一ら同級生にも口外することのなかった《衝撃の秘密》だった！