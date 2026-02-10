トヨタ本気の「真っ黒ハイエース」に大注目！

トヨタグループの一員であるトヨタ・コニック・プロが手掛けるカスタム中古車ブランド「CORDE by（コーデバイ）」。

「スタイルドカー」という新しい概念を掲げる同ブランドがラインナップしていた特別なハイエース、「HIACE THE CREWVAN（ハイエース ザ クルーバン）」は、その異質な存在感で注目を集めたモデルです。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「“真っ黒”ハイエース」です！

コーデバイは、トヨタの販売店が点検・整備した良質な中古車をベースに、内外装をリノベーション・カスタマイズして新たな価値を付加するブランドです。

第1弾として先代「ノア／ヴォクシー」や「プリウス」をベースにした「URBANATURE」シリーズを展開して話題となりましたが、続く第2弾プロジェクトとして2024年3月に発売されたのが、このハイエース ザ クルーバンです。

このモデルの元となったのは、「ジャパンモビリティショー2023」でお披露目されたコンセプトカー。

ベース車両にはハイエース（200系）の「スーパーGL（標準ボディ・4ナンバー）」が用いられていますが、一見して只者ではないオーラを放っています。

最大の特徴は、全身を包み込む「マットブラック」のボディカラーです。

一般的な艶あり塗装よりも高度な技術が求められるマット塗装を実現するため、最新鋭の設備を持つサプライヤーと協業。

独自の品質基準をクリアした上で、熟練の職人が1台1台手作業で塗装を施すという、メーカー系ブランドならではの徹底したこだわりが貫かれています。

さらに、グリルやドアミラー、ドアハンドル、エンブレム、ホイールといったパーツには、対照的な「グロスブラック（艶あり黒）」塗装を採用。同じ黒でも質感を使い分けることで、単調になりがちなマットボディに絶妙なメリハリと高級感を与えています。

スタイリングは、ホワイトレターの「TOYOTA」ロゴをあしらった「STANDARD」パッケージを基本に、ユーザーのライフスタイルに合わせたカスタムが可能でした。

例えば「CITY LIFE（シティライフ）」パッケージでは、都会の風景に溶け込む洗練されたスタイルを追求。

スポイラーによる力強い張り出し感と、各部のブラックアウト化によって、従来の“商用車”というイメージを完全に払拭しています。

公式サイトのビジュアルでも、ラフなストリートスタイルの若者がハイエースを囲む様子が描かれており、仕事道具としてではなく、ファッションアイテムや相棒としてハイエースを選ぶ層をターゲットにしていたことが伺えます。

このほか、アウトドアシーンにマッチする「OUTDOOR」パッケージなども用意され、自分だけの一台を作り上げる楽しみが提案されていました。

気になる価格ですが、完全受注生産で販売されていた当時、カスタムメニューの参考価格（消費税込）は、STANDARDパッケージが約155万円、CITY LIFEが約293万円、OUTDOORが約308万円となっていました。

これにベースとなる中古車車両本体価格や、オールペイントのための下地処理費用などが加算されるため、総額では新車の上級ミニバンにも匹敵するプレミアムな価格帯となっていました。

なお、公式ウェブサイトによると、現在は「当商品の新規ご注文受付は終了させていただきました」とアナウンスされています。

メーカーの品質基準で仕立てられた、全身マットブラックの特別なハイエース。

中古車市場に新たな価値観を提示した「ハイエース ザ クルーバン」は、街中で遭遇できればラッキーな、希少なスタイルドカーと言えるでしょう。