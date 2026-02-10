¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Î¤Ï´é¤ÈÀ¼¤À¤±¡ªÌ¥ÏÇ¤Î¥°¥é¥É¥ë¿ý»Î¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¤Î¥À¥Þ¥Æ¥ó¤¬¶¯ÎõÂÇÅÀ ÍýÏÀÇÉ¿ý»Î¤âÅà¤ë¥¢¥¬¥ê¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤¿¤¾¡×¡Ö¥í¥ÜÄä»ß¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Î¤Ï´é¤ÈÀ¼¤À¤±¡£ÂÇÅÀ¤Ï¶¯Îõ¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×2·î9Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤Ç¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤Î¹âµÜ¤Þ¤ê¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î°¦¤é¤·¤¤ÍÆ»Ñ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇË²õÎÏÈ´·²¤Î°ì·â¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤«¤é¼ê¤Ë¤·¤¿¹¥ÇÛÇ×¤òÎäÀÅ¤ËÎÁÍý¤·¡¢ÀºÌ©µ¡³£¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¤ë¶¯Îõ¤Ê¿ÆËþ´Ó¤òßÚÎö¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹âµÜ¤Þ¤ê¤Î¥À¥Þ¥Æ¥ó¿ÆËþ´Ó¤ËÉ½¾ð¤¬¸Ç¤Þ¤ë¾®ÎÓ¹ä
¡¡Åì1¶É1ËÜ¾ì¡¢3Ëü2000ÅÀ»ý¤Á¤Î¥È¥Ã¥×ÌÜ¤Ç¿ÆÈÖ¤òÏ¢ÁñÃæ¤Î¹âµÜ¤Ë¡¢Âç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¼ê¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£ÇÛÇ×¤«¤é8º÷¤ò4Ëç¡¢¤µ¤é¤ËÀÖ5Åû¤ò1ËçÊú¤¨¤¿¾¡Éé¼ê¤À¡£¹âµÜ¤Ï4½äÌÜ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤µ¤º8º÷¤Î°Å¥«¥ó¤òÀë¸À¡£¤³¤Î°ìÂÇ¤¬¡¢Àï¾ì¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÇ®¤òÂÓ¤Ó¤µ¤»¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤ÎÅÚÅÄ¹ÀæÆ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¡Ö²¿¤¬¥É¥é¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿Ä¾¸å¡¢¿·¥É¥é¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï4Åû¡£¹âµÜ¤¬¤â¤È¤â¤È2Ëç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿5Åû¤¬¥É¥é¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¶¯±¿¤À¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¹âµÜ¤Ï¡¢Â³¤¯5½äÌÜ¤Ë¥«¥ó6Åû¤òËä¤á¤ë¤È¡¢¥«¥ó»ÍËüÂÔ¤Á¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£Ìò¤Ï¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é2¡¢¥À¥Þ¥Æ¥ó¤Ç¤â¿ÆËþ´Ó1Ëü2000ÅÀ¤È¤¤¤¦È×ÀÐ¤Î¹½¤¨¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡ÈÀÅ¤«¤Ê¤ëÌÔ½±¡É¤Î±Â¿©¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢U-NEXT Pirates¤Î¾®ÎÓ¹ä¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Æ±½ä¡¢Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ÍËü¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¹âµÜ¤«¤éÀÅ¤«¤Ë¡Ö¥í¥ó¡×¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤·èÃå¤ÈÁÛÄê³°¤ÎÂÇÅÀ¤Ë¡¢ÍýÏÀÇÉ¤Î¾®ÎÓ¤âÉ½¾ð¤ò¸Ç¤¯¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¥Õ¥ê¡¼¥º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤ê¤·¤ã¤ó¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤¨¤°¤¤¼ê¤Ë£÷¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¾®ÎÓ¤ÎÍÍ»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¥í¥ÜÄä»ß¡×¡Ö¾®ÎÓ¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤¿¤¾£÷¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£½øÈ×¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ç¥«¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¤ï¡×¤È³Î¿®¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤Î¥¢¥¬¥ê¤ò·è¤á¤¿¹âµÜ¡£²ÄÎù¤Ê¾Ð´é¤ÎÎ¢¤ËÈë¤á¤¿¾¡Éé»Õ¤Î²ç¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿°ì¶É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë