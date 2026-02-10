¡ÖA.O.Z¡×¤è¤ê¥¬¥ó¥×¥é¡ÖHG ¥¬¥ó¥À¥àTR-1[¥Ø¥¤¥º¥ë²þ]¥¤¥«¥í¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÁõÈ÷¡×2¼¡Í½Ìó¤¬ËÜÆü11»þ¤«¤é³«»Ï
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖHG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥àTR-1[¥Ø¥¤¥º¥ë²þ]¥¤¥«¥í¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÁõÈ÷(ADVANCE OF Z ¥Æ¥£¥¿ー¥ó¥º¤Î´ú¤Î¤â¤È¤Ë)¡×¤Î2¼¡Í½Ìó¤Î¼õÉÕ¤ò2·î10Æü11»þ¤«¤é¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï4,620±ß¡£¾¦ÉÊ¤Ï5·î¤ËÈ¯Á÷Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖADVANCE OF Z ¥Æ¥£¥¿ー¥ó¥º¤Î´ú¤Î¤â¤È¤Ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¬¥ó¥À¥àTR-1¡×¤ò¿·ÉðÁõ¡Ö¥¤¥«¥í¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×ÁõÈ÷»þ¤Î»Ñ¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿HG¥·¥êー¥º¤Î¥¬¥ó¥×¥é¡£Èô¹Ô¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¤¥«¥í¥¹¡×¤Ï¡Ö½ÅÎÏ²¼¤Ç¤ÎMSÃ±ÂÎ¤Ë¤è¤ëÈô¹Ô¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¸ªÉô¤ÎÇ®³Ë¥í¥±¥Ã¥È¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤äµÓÉô¤ÎÇ®³Ë¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¤¬¿·µ¬Â¤·Á¥Ñー¥Ä¤ò¸ò¤¨¤ÆºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Èô¹Ô¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¤¥«¥í¥¹¡×¤òÁõÈ÷¤·¤¿¥Ø¥¤¥º¥ë¤ò¡¢¿·µ¬Â¤·Á¥Ñー¥Ä¤ò¸ò¤¨¤ÆºÆ¸½
¡¡TR-1¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤¿¥¤¥«¥í¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ÏÂç¤¤¯¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×¡£Ç®³Ë¥í¥±¥Ã¥È¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥Óー¥à¡¦¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ー¤Ê¤É¥¤¥«¥í¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òºÌ¤ëÉðÁõ¤òHG¤ÎºÇ¿·¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¿·µ¬Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ªÉô¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÁ°¸å¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£Á°¸å¤Î¥¢ー¥Þー¤ÏÄ·¤Í¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇÈô¹ÔÃæ¤Î·ÁÂÖ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¥¤¥«¥í¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ¡¹¤ÊÁõÈ÷¤¬ÉÕÂ°
¡¦¥Óー¥à¡¦¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ーÉôÊ¬¤Ï³«ÊÄ¤Ç¤¡¢Å¸³«¾õÂÖ¤ÈÄÌ¾ï¾õÂÖ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¡¦ÉÕÂ°¤Î¥Óー¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥ë¤Ë¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥ó¥°¡¦¥ì¥ó¥¸¡¦¥é¥¤¥Õ¥ë¤ÎÅ¸³«¾õÂÖ/¼ýÇ¼¾õÂÖ¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨²ÄÇ½¡£
¡¦ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖHGUC 1/144 ¥Ð¥¤¥¢¥é¥ó¡×¤ÎÏÓÉô¥Ñー¥Ä¤òÀÜÂ³²ÄÇ½¡£
¥Óー¥à¡¦¥µー¥Ù¥ëÁõÈ÷¥¤¥áー¥¸
¥í¥ó¥°¡¦¥ì¥ó¥¸¡¦¥é¥¤¥Õ¥ëÁõÈ÷¥¤¥áー¥¸
¡ÚHG 1/144 ¥¬¥ó¥À¥àTR-1[¥Ø¥¤¥º¥ë²þ]¥¤¥«¥í¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÁõÈ÷(ADVANCE OF Z ¥Æ¥£¥¿ー¥ó¥º¤Î´ú¤Î¤â¤È¤Ë)¡Û
ÉÕÂ°ÉðÁõ¡§¥Óー¥à¡¦¥µー¥Ù¥ë/¥í¥ó¥°¡¦¥ì¥ó¥¸¡¦¥é¥¤¥Õ¥ë
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º