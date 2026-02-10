¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡ÙÌ¤¸ø³«±ÇÁü´Þ¤à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤¬Hulu¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¿ùºé²Ö¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤ËÌ¤¸ø³«±ÇÁü¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡×¤¬Hulu¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤Ê¤É¡¡¡ÈÌ©¼¼·à¡É¤¬2026Ç¯¥É¥é¥Þ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡©
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼ç±é¤Î¿ùºé¤È´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Îº£ÀôÎÏºÈ¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÂ£¤ë¡¢¡È¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡É¤Î¤¿¤á¤Î¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡£
¡¡¿ùºé¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢27ºÐ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÚÅÄÊ¸ºÚ¡£¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2ºý¤Î¾®Àâ¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢¸½ºß3ºýÌÜ¤ò¼¹É®Ãæ¡£¼¹É®°Ê³°¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸ÅÃå²°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢Îø¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²áµî¤ÎÎø°¦ÂÎ¸³¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤« ¡È¤¤Á¤ó¤È¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡É¡È¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡É¤òÈò¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸ºÚ¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¡È¹¥¤¡É¤È¸À¤¨¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤Õ¤È»×¤¦¡£º£¤ÎÎø¿Í¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Ê¸ºÚ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎø°¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡2·î11Æü¤ÎÂè5ÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤é¡¢Hulu¤Ë¤Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤ÎÂè1ÏÃ～Âè2ÏÃ¤òÆÈÀêÇÛ¿®¡£Âè3ÏÃ～Âè5ÏÃ¤Ï¡¢2·î18Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡Ê¢¨ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¡£°Ê¹ß¤â¡¢ÃÏ¾åÇÈËÜÊÔ¤ÎÁ´ÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤¸ø³«±ÇÁü¤ò¡¢º£Àô´ÆÆÄ¤¬ÄÉ²Ã¡¦ºÆÊÔ½¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¡£Â¾°¦¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ËÜ²»¤ä¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë²áÄø¤Î²ñÏÃ¡¢´Ø·¸À¤¬¤è¤ê¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤Ê¤É¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¸ºÚ¡Ê¿ùºé²Ö¡Ë¤ä¤æ¤¤ª¡ÊÀ®ÅÄÎ¿¡Ë¤éÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´¾ð¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë±ÇÁü¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Âè1 ÏÃ¤ÎËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤æ¤¤ª¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿Ê¸ºÚ¤¬¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤ÆÃÖ¤¼ê»æ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëÄ«¤ÎÉ÷·Ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤Ç¤Ï¤½¤Î¾¯¤·Á°¤Î»þ´Ö¡áÁáÄ«¡¢Àè¤Ëµ¯¤¤¿¤æ¤¤ª¤¬¥½¥Õ¥¡¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ëÊ¸ºÚ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë½Ö´Ö¤äÊ¸ºÚ°¸¤Î¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¸ºÚ¤È»³ÅÄ¤Îµï¼ò²°¤Ç¤Î²ñÏÃ¤âÄÉ²Ã¡£¾Æ¤Ä»¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¼ò¤òÃíÊ¸¤¹¤ëºÝ¤Ëµ¯¤¤¿¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Âè2ÏÃ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤Ç¤Ï¡¢Ê¸ºÚ¤¬¤æ¤¤ª¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±À³¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¥¨¥ó¤Á¤ã¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢ÏÂÃÏ¤¯¤ó¤ä¥¸¥çー¤µ¤ó¤È¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÄÉ²Ã¡£Ê¸ºÚ¤ä¤æ¤¤ª¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë