Ì¤·Ð¸³¡õ»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¼çÉØ¤¬ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¡È°Õ³°¤ÊÍýÍ³¡É¤È¤Ï¡¡ÍýÁÛ¤Î¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤«¤Ê¤¨¤ëÊýË¡
¡¡Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±±Ä¶È»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥½¡¼¥·¥ó¥°³èÍÑ»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëCTF GROUPÂåÉ½¤Î»³ËÜ¿¿À»¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢±Ä¶È¡¦ºÎÍÑ¡¦DX»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤È¡ÖÆ¯¤Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤¢¤ëÊÑ²½¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö½Ð»º¤òµ¡¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¤¿»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¼çÉØ¤¬¡¢ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ÇºÆ¤Ó¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢³èÌö¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¤³¤ì¤¬»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¼çÉØ¤¬ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ÇÂç³èÌö¤¹¤ë¡ÈÍýÍ³¡É¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÌ¤·Ð¸³¡×¡Ö»Ò°é¤ÆÃæ¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢»Å»ö¤ÎÁªÂò»è¤¬¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï´ë¶È¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼º£¡¢ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Ï¼çÉØ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÉ¤¤É÷¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿ÍºàÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½
¡¡ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢´ë¶ÈÂ¦¤ÎÆ¯¤Êý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢´ë¶È¤Ï¡ÖÁ´°÷¤ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë½¸¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â»Å»ö¤Ï²ó¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¡¢½Ð¼Ò¡¢Â¨ÀïÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö½µ20¡Á30»þ´Ö¡×¡Ö»þ´ÖÂÓ¤Ï½ÀÆð¡×¡ÖÀ®²Ì¥Ù¡¼¥¹¤ÇÉ¾²Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºßÂð¡¦¶ÈÌ³°ÑÂ÷·¿¤ÎÆ¯¤Êý¤òºÎÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤¬µÞÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁ÷·Þ¤äµÞ¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¡¢»þ´ÖÀ©Ìó¤Î¤¢¤ë¼çÉØÁØ¤ÈÈó¾ï¤ËÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤Æ¯¤Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤êº£¤Ï¡¢¡Ö¼çÉØ¤¬´ë¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë»þÂå¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö´ë¶È¤¬Â¿ÍÍ¤ÊÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»þÂå¡×¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤¬ºßÂð¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ëµá¤á¤ë¡È½ÀÆðÀ¡É¤È¡ÈÀÕÇ¤´¶¡É
¡¡ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢´ë¶È¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÀìÌç¥¹¥¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Î¿Íºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ëºÝ¡¢ºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼¡¤Î2ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡1¤ÄÌÜ¤Ï½ÀÆðÀ¡£µÞ¤Ê¶ÈÌ³ÊÑ¹¹¤ä°ÍÍêÆâÍÆ¤ÎÄ´À°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë»ÑÀª¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤ÏÀÕÇ¤´¶¡£ºßÂð¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÇ¤¤µ¤ì¤¿»Å»ö¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ë¡×¡Ö´ü¸Â¤ò¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ðËÜÅª¤Ê»ÑÀª¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¼Â¤Ï»Ò°é¤Æ·Ð¸³¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤È¿È¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤Æ·Ð¸³¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¡×¤Ë¤Ê¤ë
¡¡»Ò°é¤Æ¤Ï¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£»þ´ÖÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ò¹Í¤¨¡¢Ê£¿ô¤Î¥¿¥¹¥¯¤òÆ±»þ¤Ë¤³¤Ê¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏ¤È¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯Ç½ÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»Å»ö¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç²È»ö¤È°é»ù¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÁê¼ê¡Ê»Ò¤É¤â¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÁ¤¨Êý¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¡¢´ë¶ÈÂ¦¤«¤é¸«¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥¹¥¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼çÉØ¤À¤«¤éÌ¤·Ð¸³¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÎÏ¤òÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡×¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±þÊç¡¦ÌÌÀÜÁ°¤ËÀ°Íý¤¹¤Ù¤¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡×¤È²ÔÆ¯»þ´Ö
¡¡ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Ç¼ºÇÔ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤Æ¯¤±¤ë¤Î¤«¡×¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ±þÊç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö½µ¤Ë²¿Æü¡×¡Ö1Æü²¿»þ´Ö¡×¡Ö¤É¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬²ÔÆ¯²ÄÇ½¤«¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê²ÔÆ¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡ÖÊ¿Æü¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å2»þ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ²ÔÆ¯²ÄÇ½¡£¸á¸å4»þ°Ê¹ß¤ÏÆü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ´À°²ÄÇ½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¸½¼ÂÅª¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶ÈÂ¦¤â¶ÈÌ³Àß·×¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌµÍý¤ËÂ¿¤¯¸«¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹¤¯Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é¡ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ëÁ°Äó¡É¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
·ÑÂ³¤ÈÀ®²Ì¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È´Ä¶¤Å¤¯¤ê
¡¡ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶À°È÷¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ºßÂð¥ï¡¼¥¯»þ¤Ï¼ç¤Ë¼¡¤Î3¤Ä¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚºßÂð¥ï¡¼¥¯»þ¤Ë¿´³Ý¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¡Û
¡¦²ÈÂ²¤Ë¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤Ï»Å»ö¡×¤È¶¦Í¤¹¤ë¡£
¡¦1Æü¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¡£
¡¦Ã»´ü¡¦Ãæ´ü¤Î¥´¡¼¥ë¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹©É×¤¬¡¢·ÑÂ³¤ÈÀ®²Ì¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë²ÈÂ²¤ÎÍý²ò¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ö²È¤Ë¤¤¤ë¡á¤¤¤Ä¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤µ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÈÄí¤«»Å»ö¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²ÈÄí¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¡¡»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢¡Ö²ÈÄí¤È»Å»ö¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¡×Æ¯¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë»Å»ö¤¬¤¢¤ëÆ¯¤Êý¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¡¢ºÆ½¢¿¦¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ëËâË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤êÄ¾¤¹¤¿¤á¤Î¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤½¤¦´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£