¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹â¸¶ÈþÍ³µª¡Ø¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï25Ê¬¤Ç¡Ö¾ì½ê¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ï¡Ö¼«Á³¤ËÏÃ¤¬ÃÆ¤à¹©É×¡×¤¬¤¢¤ë
¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤È¤¯¤ËÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÁê¼ê¤¬¹½¤¨¤º¤ËÏÃ¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ²»¤âÇº¤ß¤â¡¢¼å¤µ¤â½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¡¢¿´ÍýÅªÉé²Ù¤¬²¼¤¬¤ë¤È¡¢¿´¤ÎÈâ¤Ï¼«Á³¤Ë¤æ¤ë¤ß¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÁê¼ê¤ÈÏÃ¤¹¡¢Áê¼ê¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤Î¹Í¤¨¤äÇº¤ß¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤Î¶õµ¤¤òÂÎ´¶¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
²ñµÄ¼¼¤è¤ê¤â¥«¥Õ¥§¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¼«Á³¤ËÏÃ¤¬ÃÆ¤ó¤À·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢¡È¿´¤ò¤Û¤°¤·¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÇÏÃ¤»¤ë¾õÂÖ¡É¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¶¦ÄÌ¤·¤¿ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼«Á³¸÷¤¬Æþ¤ê¡¢¶õ´Ö¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤ë
¡¦Å¬ÅÙ¤Ê¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬Çö¤ì¤ë
¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤ê¤ä¤¶¤ï¤á¤¤¬¡¢·Ù²ü¿´¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ë
¡¦ÂÐÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ð¤á¤ä²£ÊÂ¤Ó¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤
¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¿´¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£Ç¾¤Ï¡¢¹½¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¡ÖËÜ²»¤ò¸À¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÏÃ¤¹¤è¤ê¤â¡¢ÏÃ¤¹ÆâÍÆ¤â¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤â¡¢É½¾ð¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤¬¤Ê¤¤¾ì¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ï¡È¼é¤ê¡É¤«¤é¡ÈÁÇ¡É¤Î¾õÂÖ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤¹Í×ÁÇ¡×¤ò1¤Ä²Ã¤¨¤Æ¤ß¤ë
¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ñµÄ¼¼¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤¬¤Û¤°¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÏÃ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿¼¤Þ¤ê¡¢Áê¼ê¤¬ËÜÅö¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î¡È±ü¹Ô¤¡É¤Ë¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡¦»Ò¤É¤â¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼Ö¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç¤ÏËÜ²»¤òÏÃ¤¹
¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤ÏÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢³°¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
¤³¤¦¤·¤¿°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤¬¡Ö¿´¤ò³«¤¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¡×¤«¤É¤¦¤«¤Îº¹¤Ç¤¹¡£
ËÜ²»¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ÎÍ×ÁÇ¤ò1¤Ä²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Ãë´Ö¤Ê¤é¼«Á³¸÷¤ÎÆþ¤ëÌÀ¤ë¤¤ÀÊ¡¢Ìë¤Ê¤é¡¢ÌÀ¤ë¤¹¤®¤Ê¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÀÊ¤òÁª¤Ö
¡¦¾¯¤·¤¶¤ï¤á¤¤¬¤¢¤ë¡¢È¾¸Ä¼¼¤Î¤è¤¦¤Ê°Ï¤Þ¤ì´¶¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë
¡¦Áê¼ê¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤Ä¤á¤º¡¢»ëÀþ¤ò¾¯¤·³°¤·¡¢¡È°µ¤Î¤Ê¤¤µ÷Î¥¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡¦Áë¤Î³°¤Î·Ê¿§¤ä³¨¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ê¤É¡¢»ëÀþ¤ÎÆ¨¤²¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë
¤³¤¦¤·¤¿°Â¿´¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¡¢¿´¤ò³«¤¯¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤Ë¤É¤ó¤Ê¡Ö¾ì¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¢£¾¦ÃÌ¤äÌÌÃÌ¤Ç¡Ö¿¿ÀµÌÌ¡×¤ÏNG
¼¡¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ç¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¡ÖºÂ¤ë°ÌÃÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£ºÂ¤ë°ÌÃÖ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¡È¼«Ê¬¤È¤É¤¦´Ø¤ï¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡É¤òÅÁ¤¨¡¢¿´¤ò³«¤¯¤«¡¢¼é¤ê¤ËÆþ¤ë¤«¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ê1¡Ë¿¿ÀµÌÌ¤Ï¡È¶ÛÄ¥¡É¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¾¦ÃÌ¤äÌÌÃÌ¤Î¤È¤¡¢Áê¼ê¤«¤é¸«¤Æ¤É¤Î°ÌÃÖ¤ËºÂ¤ê¤Þ¤¹¤«¡£ÀµÌÌ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡¢¾¯¤·¼Ð¤á¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ì¸«¡¢Áê¼ê¤È¿¿ÀµÌÌ¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤¦ÇÛÃÖ¤Ï¡¢ÁêÃÌ¤äÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¤½¤Î°ÌÃÖ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ò¡ÈÀµÌÌ¤«¤é´Ñ»¡¤¹¤ëÇÛÃÖ¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤Ï¤³¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤ò¡È¹¶·â¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤È¤é¤¨¤ä¤¹¤¤À¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤±¤ó¤«¤äÂÐÎ©¤Ï¿¿ÀµÌÌ¤Î°ÌÃÖ¤Çµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÈÀµÌÌ¤ÎÁê¼ê¡É¤Ï¡¢Ù¨ÅíÂÎ¡Ê´í¸±¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÇ¾¤ÎÉô°Ì¡Ë¤ò»É·ã¤·¡¢·Ù²ü¡¦ËÉ¸æ¡¦¶ÛÄ¥¤ÎÈ¿±þ¤òÀ¸¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¸¤Ã¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦°µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿´¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñµÄ¼¼¤Ç¤ÎÌÌÃÌ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤
¡¦Éô²¼¤¬¶ÛÄ¥¤·¤ÆÏÃ¤·¤Å¤é¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦»Ò¤É¤â¤¬¿©Âî¤ÇËÜ²»¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤
¡¦É×ÉØ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á
¤³¤¦¤·¤¿¾ìÌÌ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÀµÌÌ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÇÛÃÖ¤ÎÌäÂê¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¼Ð¤á45ÅÙ¤Î°ÌÃÖ¡×¤¬¥Ù¥¹¥È
¡Ú¡Ê2¡Ë45ÅÙ¤Î°ÌÃÖ¤Ï¡¢Ç¾¤Ë¡ÈÌ£Êý¡É¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤é¤»¤ë³ÑÅÙ¡Û
°ìÊý¤Ç¡¢°Ø»Ò¤ò¾¯¤·¤º¤é¤·¡¢¡È¼Ð¤á45ÅÙ¤Î°ÌÃÖ¡É¤ËºÂ¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤òÃç´Ö¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤ÏÁê¼ê¤ÈÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¶¦´¶¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¾¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î»ëÀþ¤ÎÆ°¤¤ò¤ï¤º¤«0.2ÉÃ¤Ç¸¡½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ëÀþ¤¬¤½¤í¤¦¤È ¡Ö¹¶·â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ëÁê¼ê¤À¡×¤È½Ö»þ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀµÌÌ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤ËÈæ¤Ù¡¢Ç¾¤ÏÁê¼ê¤ò¡ÈÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ¯¤¡É¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÏÃ¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤¬¤ä¤ï¤é¤®¡¢È¿ÏÀ¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âÃ±½ã¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÇÛÃÖ¤Ï¡¢¸þ¤¹ç¤¦´Ø·¸¤«¤é°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë´Ø·¸¤Øµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¿ô½½¥»¥ó¥Á¤Î°ã¤¤¤¬¡¢²ñÏÃ¤Î¿¼¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤Î¼Á¤äÈ½ÃÇ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¿®Íê¤òÀ¸¤à¸°¤Ï¡Ö¤É¤ì¤À¤±ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤¬¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸¶Íý¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Éô²¼¤Ï¡¢¾å»Ê¤ÎÀµÌÌ¤è¤ê¤â¼Ð¤á¤ÎÀÊ¤ÇËÜ²»¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤
¡¦»×½Õ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¤è¤ê¼Ö¤ÎÃæ¤ä²£ÊÂ¤Ó¤ÇÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤
¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤Î¿©Âî¤è¤ê¥½¥Õ¥¡¤Î¼Ð¤áÇÛÃÖ¤Î¤Û¤¦¤¬²ñÏÃ¤¬¿¼¤Þ¤ë
¡¦±Ä¶È¤Ç¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤È¡È»ñÎÁ¤ò²£¤«¤é°ì½ï¤Ë¸«¤ë¡É¤ÈÆ±¤¸Î©¾ì¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
²ñÏÃ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢ºÂ¤ë¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÀµÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤À¤±¼Ð¤á¤Ë
¡¦ÂÐÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î³Ñ¤ò¶´¤à
¡¦´Ý¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËºÂ¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦»Ò¤É¤â¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¤Ï¡¢²£ÊÂ¤Ó¡¦¼Ð¤áÊÂ¤Ó
¡¦¶¦Í»ñÎÁ¤òÃÖ¤¯¤È¤¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ëÃæ±û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¼Ð¤áÁ°45ÅÙ¤ËÃÖ¤¯
ºÂ¤ë°ÌÃÖ¤Î¾®¤µ¤Ê³ÑÅÙ¤¬¡¢´Ø·¸¤Î³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Áê¼ê¤È°ì½ï¤ÎÊý¸þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¢£Áê¼ê¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö½ÐÆþ¸ý¤Î¸«¤¨¤ë¾ì½ê¡×
¡Ú¡Ê3¡ËÆ¨¤²Æ»¤¬¸«¤¨¤ë¤È¿®Íê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡½¡½¿´ÍýÅª¼«Í³¤ÎË¡Â§¡Û
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¾¦ÃÌ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢Áê¼ê¤ò¤É¤ÎÀÊ¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ï¡¢¤Ä¤¤¡Ö±ü¤ÎÀÊ¡×¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤±¤ì¤É¡¢¼Â¤Ï¤³¤ÎÀÊ¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¡Ö½ÐÆþ¤ê¸ý¤¬¸«¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬Áê¼ê¤Î·Ù²ü¿´¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¿²¼¼¤Ç¤â¡¢½ÐÆþ¤ê¸ý¤¬¸«¤¨¤ëÊý¸þ¤ËÆ¬¤ò¸þ¤±¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¡¢ÇØÃæ¤ò½Ð¸ý¤Ë¸þ¤±¤ë¤È¤É¤³¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Ç¾¤¬°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£½ÐÆþ¤ê¸ý¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ë¡ÖÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÇØ¸å¤¬Íî¤ÁÃå¤«¤º¡¢»ë³¦¤ËÆ¨¤²Æ»¤¬¤Ê¤¤ÇÛÃÖ¤Ï¡¢¡Ö¼«Í³¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¡¢Ç¾¤Ï·Ù²ü¿´¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢
¡¦È½ÃÇ¤¬¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë
¡¦ÏÃ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ë
¡¦Äó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë
¡¦·ëÏÀ¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈµñÈÝ¤äÊÝ¼éÅª¤ÊÈ¿±þ¡É¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢½ÐÆþ¤ê¸ý¤¬¸«¤¨¤ëÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ°¤±¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´¶³Ð¤¬»×¹Í¤ò¿¼¤á¡¢È¿±þ¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤·¡¢Äó°Æ¤ò¸øÊ¿¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¿Í¤Î·èÃÇ¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¾ì¤ÎÎÏ¡É¤Ç¤¹¡£
¢£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤ÇÛÃÖ¤¬¡Ö¿´¤ò³«¤¯ÅÚÂæ¡×¤Ë¤Ê¤ë
¤³¤Î¸¶Íý¤ò¡Ö¿´ÍýÅª¼«Í³¤ÎË¡Â§¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¼«Í³¤¬¼é¤é¤ì¤ë¾ì¡É¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤Ï¿´¤¬³«¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸¶Íý¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡¦»Ò¤É¤â¤Ï½Ð¸ý¤¬¸«¤¨¤ëÀÊ¤Î¤Û¤¦¤¬Íî¤ÁÃå¤¯
¡¦É×ÉØ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤â¡¢ÇØÃæ¤òÊÉ¤Ë¤Ä¤±¤Æ½Ð¸ý¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤È°Â¿´¤¹¤ë
¡¦Éô²¼¤Î1on1¤Ç¤â¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤àÇÛÃÖ¤À¤ÈËÜ²»¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤
¡¦¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¡ÈÆ¨¤²Æ»¤ò¤Õ¤µ¤°ÇÛÃÖ¡É¤òÈò¤±¤ë
ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤ÇÛÃÖ¤¬¡¢¿´¤ò³«¤¯ÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÃÌ¼¼¤Ç¤Ï¡¢½ÐÆþ¤ê¸ý¤ä³«ÊüÅª¤ÊÊý¸þ¤¬¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æ¨¤²Æ»¤¬¸«¤¨¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ï¾Ç¤é¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼çÂÎÅª¤ÊÁªÂò¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñµÄ¤ä¿©»ö¤Î¤È¤¡¢ÀµÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤º¤ì¤¿ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£ÂÐÌÌ¤ÇÏÃ¤¹¤È¤¡¢°Ø»Ò¤Î¸þ¤¤ò45ÅÙ¤Û¤É¤º¤é¤¹¤À¤±¤Ç¶õµ¤¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ÏÁê¼ê¤òÇØÃæ¤¬ÊÉÂ¦¡¦½Ð¸ý¤¬¸«¤¨¤ëÀÊ¤ËÄÌ¤¹¡£²ñÏÃ¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤òÀµÌÌ¤«¤éÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤º¡¢»ëÀþ¤äÂÎ¡¢¸ÀÍÕ¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤ÎÆ¨¤²¾ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¤³¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¹©É×¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤ËÍ¾Çò¤òÀ¸¤ß¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢´Ø·¸¤ò¤è¤ê¤è¤¤Êý¸þ¤Ø°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÉ×ÉØ¤Ï¡¢¿©Âî¤Î¿¿ÀµÌÌ¤ÇÏÃ¤¹¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç²á¤´¤¹¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»ëÀþ¤ÎÆ¨¤²¾ì¤¬¤Ç¤¤ë45ÅÙ¤Î°ÌÃÖ¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÎäÀÅ¤Ë²º¤ä¤«¤ËÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²¹ÍÊ¸¸¥¡Ë
¡¦Awad, S., Debatin, T., & Ziegler, A. (2021). Embodiment: I sat, I felt, I performed - Posture effects on mood and cognitive performance. Acta Psychologica, 218, 103353.
¡¦Sander, E., Caza, A., & Jordan, P. J. (2021). Psychological safety at work: A review and research agenda. Small Group Research, 52(4), 466-499.
----------
¹â¸¶ ÈþÍ³µª¡Ê¤¿¤«¤Ï¤é¡¦¤ß¤æ¤¡Ë
°ìµé·úÃÛ»Î¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¿´Íý³Ø¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö
Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö²Ê³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£¿¦¶ÈÇ½ÎÏ³«È¯Áí¹çÂç³Ø¹»¹Ö»Õ¡£¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÎò30Ç¯Ä¶¡¢Îß·×1Ëü·ï°Ê¾å¤Î´Ö¼è¤ê»ØÆ³¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¿´Íý³Ø¡¦Ç¾²Ê³Ø¡¦¹ÔÆ°²Ê³Ø¡¦À¸ÂÖ³Ø¤Ê¤É¡¢Â¿Ê¬Ìî¤Î²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤ò¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÅý¹ç¤·¡¢¡Ö¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¿´Íý(r)¡×¤òÂÎ·Ï²½¡£¿¼ÁØ¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò°ú¤½Ð¤·²Ä»ë²½¤¹¤ë¡ÖLDN¥á¥½¥Ã¥É(r)¡×¤ò³«È¯¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ªÉô²°¤Å¤¯¤ê¤ÎË¡Â§¡Ù(ÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò)¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê°ìµé·úÃÛ»Î¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¿´Íý³Ø¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö ¹â¸¶ ÈþÍ³µª¡Ë