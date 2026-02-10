¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎMF¿Ø¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤«¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¥×¥ì¡¼Ãæ¤Î22ºÐ¤¬É¾²ÁµÞ¾å¾ºÃæ
À¾Éô¸¬»Ê¤¬¹Í»¡¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¡¡
Âè86²ó¡¡º´Ìî¹ÒÂç
¡¡Æü¡¹¿Ê²½¤¹¤ë¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸·¤·¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Àï½Ñ¡¢¥×¥ì¡¼Ê¬ÀÏ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¾Éô¸¬»Ê»á¤¬¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ïº£Åß¤Î²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤ÎMFº´Ìî¹ÒÂç¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÅµ·¿Åª¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Äº´Ìî¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¤Ê¤¼¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ú2000Ëü¥æ¡¼¥í¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¡Û
¡¡NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó½êÂ°¤Îº´Ìî¹ÒÂç¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ºÇ¤â¹â³Û¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î2000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó36²¯±ß¡Ë¡£¤·¤«¤·NEC¤Ï¤³¤ì¤òµñÀä¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ïº´Ìî¤È¤Û¤Ü¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤âNEC¤¬µñÈÝ¤·¤¿¡£
¥ª¥é¥ó¥ÀNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ç³èÌöÃæ¤Îº´Ìî¹ÒÂç¡¡photo by Getty Images
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹OB¤Î¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¹â³Û¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½³¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ï¤äÈÈºá¤À¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢NEC¤¬¤³¤³¤Þ¤Çº´Ìî¤Î»ÄÎ±¤Ë¸Ç¼¹¤·¤¿¤Î¤ÏÍèµ¨¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Âè22Àá»þÅÀ¤ÇNEC¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°£³°Ì¡£¼ó°Ì¤ÏPSV¤¬ÆÈÁö¾õÂÖ¤À¤¬¡¢£²°Ì¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤È¤Ï£±¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Ê¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¡¢£³°Ì¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£CL½Ð¾ì¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¥¢¥Ã¥×¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Ç2000Ëü¥æ¡¼¥í¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë1500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊNEC¤ÎÀßÄê³Û¡Ë¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ï¤ë¤«¤ËÆÀ¤À¤È¤¤¤¦·×»»¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡NEC¤ÎCL½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º´Ìî¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CB¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¡¢¥È¥Ã¥×²¼¡¢FW¤Î¤É¤³¤Ç¤â¤³¤Ê¤»¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶¼é¤Ë·æ½Ð¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢NEC¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çº´Ìî¤ò¼º¤¨¤ÐÂç¤¤ÊÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡AZ¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¾¡Íø¡Ê£³¡Ý£±¡Ë¤·¤¿Âè21Àá¡¢º´Ìî¤Ï¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤Ç£²ÅÀÌÜ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Î¥ß¥É¥ë¤Ç£³ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÄ¾ÀÜ½³¤ê¹þ¤ó¤À¥·¥å¡¼¥È¤Ïº¸Â¤Î¥¢¥¦¥È¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢Âç¤¤¯¥«¡¼¥Ö¤µ¤»¤¿¥´¡¼¥ë¡£Íø¤Â¤Ç¤Ê¤¤º¸Â¤Ç¤Î¹ªÌ¯¤Ê°ì·â¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÚÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÅµ·¿¡£²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¼ûÍ×¤Ë¹ç¤¦¡Û
¡¡·»¤Îº´Ìî³¤½®¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÉÔ²Ä·ç¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Â¹ø¤Î¶¯¤µ¤Ï·»Äï¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤À¡£º´Ìî¹ÒÂç¤Ï½ÓÉÒ¤Ç±¿Æ°ÎÌÈ´·²¡¢µ»½Ñ¤â¹â¤¯È½ÃÇ¤¬Â®¤¤¡£Âµ»¤Î¤¦¤Þ¤µ¡¢ÆÀÅÀÎÏ¤Ç¤Ï·»¤ò¤·¤Î¤°¡£
¡¡NEC¤Ç¤Ï¥À¥ë¥³¡¦¥Í¥ä¥·¥å¥ß¥Ã¥Á¤È¥Ü¥é¥ó¥Á¤òÁÈ¤à¤¬¡¢¥Í¥ä¥·¥å¥ß¥Ã¥Á¤Ï£³¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤Ë»Ä¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢º´Ìî¤Ï¤è¤ê¹¶·âÅª¤Ç¹¶¼é¤ò¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë£¸ÈÖ¤ÎÌò³ä¡£Ê£¿ô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤¬°ìÈÖ³èÌö¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Æ°¤¤¬Â®¤¯¤Æ¤·¤«¤âÁ°¸å¤ËÂç¤¤¯Æ°¤±¤ë¡£¼éÈ÷¤â¹¶·â¤â¤Ç¤¤ë¡£½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÆ¯¤±¤ëÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡Á´»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¥¿¥Õ¥Í¥¹¡¢22ºÐ¤Î¼ã¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£¸½ºß¤Î¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢²Æ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º´Ìî¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÅµ·¿¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡µ»½Ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÓÉÒ¤Ç¸¥¿ÈÅª¤ËÆ°¤±¤ë¡£È½ÃÇ¤¬Åª³Î¤Ç¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤È¸À¤¨¤ë¡£¶áÇ¯¡¢²¤½£¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²¤½£Â¦¤Î¼ûÍ×¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬È´·²¤Ç¤âÁö¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï»È¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¥Ç¥£¥Ç¥£¥¨¡¦¥Ç¥·¥ã¥ó´ÆÆÄ¤Ï¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö11¥¥íÁö¤ë¤³¤È¤òÍ×µá¤¹¤Ù¤Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Î·èÄêÎÏ¤äÆÍÇËÎÏ¤Ë¤Ï£±»î¹ç¤Ë11¥¥íÁö¤ë¤Î¤È¤ÏÊÌ¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÏÎ©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¥¨¥à¥Ð¥Ú¤È¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÏÊÉ¤ËÆÍ¤Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤è¤½ÆÃÎã¤Ï¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤Ç¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼£¹¿Í¤Î¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ÏÉ¬¿Ü¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁê¼ê¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢Í¥Àª¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Áö¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò°·¤¨¤Æ¹¶·â¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¸¶Â§¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÃ¥¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤é¤ì¤ëµ»½Ñ¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡££±ÉÃ¤òÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÀ®ÈÝ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤À¡£¡ÚÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Û
¡¡¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Èµ»½Ñ¤Î¼Á¡£¤³¤ÎÎ¾Êý¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë£¹¿Í¤òÂ·¤¨¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤¬À¸¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤¬¸½Âå¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¶â³Û¤Î°ÜÀÒ¶â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï²¿¿Í¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¤·¡¢³ÍÆÀ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¹¶¼é¤Ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÁª¼ê¤Ê¤é²¿¿Í¤Ç¤â¤Û¤·¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÀÊ¤Ï£¹¤Ä¤¢¤ë¤ï¤±¤À¡£º´Ìî¤Î¾ì¹ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤Ç¤µ¤é¤Ë¼ûÍ×¤Ï¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï¹¶¼é¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊMF¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¡£º´Ìî³¤½®¡¢±óÆ£¹Ò¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡¢¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢ÅÄÃæÊË¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Ê¤ÉÁØ¤Ï¸ü¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ëº´Ìî¹ÒÂç¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤¬ÆüËÜ¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤Ê¿Íºà¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
