¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡¢46²óÌÜ¤Î¡ãSURF & SNOW in Naeba¡ä³«Ëë¡Ö50²ó¤ÏÄÌ²áÅÀ¡£É¬¤ºÂ³¤±¤Þ¤¹¡×
¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤¬2·î9Æü¡¢¿·³ã¡¦ÉÄ¾ì¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥Ö¥ê¥¶¡¼¥Ç¥£¥¦¥à¤Ë¤Æ¡¢Åß¹±Îã¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ãSURF & SNOW in Naeba Vol.46¡ä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£2·î23Æü¤Þ¤ÇÁ´8¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÆ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È½éÆü¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï1980Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSURF & SNOW¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë1981Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£Ç¯¤ÇÄÌ»»46²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ë¡£
ËèÇ¯ÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ±é½Ð¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¸ø±é¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡É¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÄê´üÅª¤Ë¡È¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¿¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È¥æ¡¼¥ß¥ó¡É¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ï1960Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¼«¿È¤¬³ØÀ¸»þÂå¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñÀÒ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡È¥·¡¼¡¦¥æ¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖDNA¤äÌ¾Á°¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤Îº¬¸»Åª¤ÊÉôÊ¬¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢10ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é¡È¥æ¡¼¥ß¥ó¡É¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¼«¿È¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÌ¾¤¬»ý¤Ä¶Á¤¤äÇØ·Ê¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«¿È¤ÎÉ½¸½¤ä´¶À¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Öº£²ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¡È¥æ¡¼¥ß¥ó¡É¤òÃµ¤¹Î¹¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¡×¤È¸ì¤ê¡¢´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡ãSURF & SNOW in Naeba Vol.46¡ä¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖMisty Chaina Town¡×(24th ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTEARS AND REASONS (¥Æ¥£¥¢¡¼¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¡¼¥º¥ó¥º)¡Ù/ 1992Ç¯11·î27ÆüÈ¯Çä)¤À¡£¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ï¡¢°Û¹ñ¾ð½ï¤ÈÊª¸ìÀ¤¬¸òºø¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ò²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ËÄó¼¨¤·¤¿¡£
Â³¤¯¡ÖËþ·î¤Î¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¡×(22th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÅ·¹ñ¤Î¥É¥¢¡Ù/ 1990Ç¯11·î23ÆüÈ¯Çä)¤Ç¤Ï¡¢ÅìÍÎÅª¤ÊÀð»Ò¤ò»þ¤ËÎÏ¶¯¤¯»þ¤ËÍ¥²í¤Ë¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤ËÁà¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£ÉÄ¾ì»Ë¾å½é¤ÎÀð»Ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Ð¥Ö¥ë¤Ë¤Ò¤È¤ÃÈô¤Ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë´ÑµÒ¤ÏÂ©¤òÆÝ¤à¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖCHINESE SOUP¡×(3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCOBALT HOUR(¥³¥Ð¥ë¥È¡¦¥¢¥ï¡¼)¡Ù/ 1975Ç¯6·î20ÆüÈ¯Çä)¤Ç¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ê¥ê¥º¥à¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¬´é¤òÇÁ¤«¤»¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÃæÈ×¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö»Ä½ë¡×(22th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÅ·¹ñ¤Î¥É¥¢¡Ù/ 1990Ç¯11·î23ÆüÈ¯Çä)¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤à¤«¤¤¤Ë¤¨¤ËÍè¤Ê¤¤¡×(¹Ó°æÍ³¼Â2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMISSLIM(¥ß¥¹¥ê¥à)¡Ù/ 1974Ç¯10·î5ÆüÈ¯Çä)¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î»±¤ò¹ª¤ß¤ËÍÅ±ð¤ËÁà¤ê¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤¿¡£
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤ÎSURF&SNOW¤ÎÎ¢¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤³¤Î°ì¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×(26th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE DANCING SUN¡Ù/ 1994Ç¯11·î25ÆüÈ¯Çä)¤À¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï°µ´¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¼Â¤Ï»ä¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÎ¢¥Æ¡¼¥Þ¡É¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤«¤é´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¡¢»ä¤¬¡ÈÉÄ¾ì¤Ï50²ó¤Ï¤ä¤ë¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼¤«50²ó¤Ç½ª¤ï¤ë¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡£
²þ¤á¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¤¤Þ¤¹¡£50²ó¤ÏÄÌ²áÅÀ¡£»ä¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¸Â¤ê¡¢É¬¤ºÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â
ÍèÇ¯2027Ç¯¤Ï47Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ãSURF&SNOW in Naeba¡ä¤Î50¼þÇ¯¤âÌÜÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢²þ¤á¤ÆËÜ¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â2027Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡£¤½¤Î55¼þÇ¯¤â¤Þ¤¿ÄÌ²áÅÀ¤Ë²á¤®¤º¡¢¥æ¡¼¥ß¥óÊª¸ì¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤áÁ´24¶Ê¡£¿·µì¤ËµÚ¤Ö³Ú¶Ê¤È¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤¿°µ´¬¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìÂÎ´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢46Ç¯¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤Î½Å¤ß¤È¡¢º£¤Ê¤ª¹¹¿·¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡È¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î¥æ¡¼¥ß¥ó¡É¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ë°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥´¡¼¥ë¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤Êº£²ó¤Î°áÁõ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡È¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Ç¥£¥¹¥³¡É¤À¡£¸µ¡¹¤Î3Ã±¸ì¤Ç¤¢¤ë¡È¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡É ¡È¥Á¥ã¥¤¥Ê¡É ¡È¥Ç¥£¥¹¥³¡É¤ò¤É¤¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØFACETASM¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë»³ÅÄºÚ·î¤¬Ã´Åö¡£°áÁõÀ©ºî¤Ï»³ÅÄ¤¤¤º¤ß(¥Ô¥«¥¤¥¢)¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÊÔ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»±¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÅìµþÈ¯¤Î¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ÖCMD¤Ç³èÆ°¤·¡¢¸½ºß¤ÏÊ¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¤ÇÉþºî¤ê¤ò³Ø¤ÖÃæÈø¥ê¥å¥¦¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î40th¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWormhole / Yumi AraI¡Ù¤ò·È¤¨¡¢Á´¹ñ72¸ø±é¤Ë¤ª¤ê¤ÖÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãTHE WORMHOLE TOUR2025-26¡ä¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹Æ±·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸½»þÅÀ¤ÇÂè°ì´ü¸ø±é¤Ç¤¢¤ëÁ´13¸ø±é¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤½¤·¤ÆÆ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡ãSURF&SNOW in Naeba Vol.46¡äÁ´¸ø±é½ª±é¸å¡¢3·î6Æü¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤è¤êºÆ¤Ó¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢12·î24Æü¤Î°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡£
»£±Æ¡ý¸åÆ£ÎÑ¿Í
¡¡
¢£¡ã¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â SURF & SNOW in Naeba vol.46¡ä
ÆüÄø¡§2·î9Æü(·î)¡¢10Æü(²Ð)¡¢13Æü(¶â)¡¢14Æü(ÅÚ)¡¢17Æü(²Ð)¡¢18Æü(¿å)¡¢21Æü(ÅÚ)¡¢23Æü(·î½Ë)
¢¨Á´8¸ø±é
²ñ¾ì¡§¿·³ã¡¦ÉÄ¾ì¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥Ö¥ê¥¶¡¼¥Ç¥£¥¦¥à
open20:00 / start20:30
¢¨Æ°°÷¿ô1Æü1350¿Í¡¢8Æü´Ö10800¿ÍÍ½Äê
¾ÜºÙ¡§https://surfandsnownaeba.com/
¢§¡ãSURF & SNOW in Naeba Vol.46¡ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È±ÇÁü¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Ç¤ªÆÏ¤±
´ü´Ö¸ÂÄê¥µ¥¤¥È¡ÈY-topia¡É¤Ç¡ãSURF&SNOW¡ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥æ¡¼¥ß¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¾ÜºÙ¡§https://ytopia.yuming.co.jp/
¡¡
