¸øÌ³°÷¤ÎÃ¦Âç¼ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥¹¥¤¡¼¥È¡ÖLa Suite¡×
¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢Microsoft¤ÎWord¤äExcel¤Ê¤É¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥¹¥¤¡¼¥ÈÀ½ÉÊ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤¬³°¹ñ¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¼«Î©À¤Î´ÑÅÀ¤ÇÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÊÄ£´ÖÁí¶É(DINUM)¤¬³«È¯¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥¹¥¤¡¼¥È¤¬¡ÖLa Suite¡×¤Ç¤¹¡£
LaSuite
https://lasuite.numerique.gouv.fr/
La Suite numérique · GitHub
https://github.com/suitenumerique
Building European Collaboration: "La suite" | Interoperable Europe Portal
https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/building-european-collaboration-la-suite
La Suite¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹ÔÀ¯¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¼ç¸¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò´ðÈ×¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÆÈÎ©¤·¤Æ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤¬Microsoft¤äGoogle¤È¤¤¤Ã¤¿³°¹ñ¤ÎÂç¼ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ê¸½ñºîÀ®¤ä¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¥Ä¡¼¥ë¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËLa Suite¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±À½ÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖTchap¡×¤Ï¸ø¶¦ÉôÌç¸þ¤±¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë60Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¸øÌ³°÷¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖVisio¡×¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¥Û¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¥Ä¡¼¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜ¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖVisio¡×¤òÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ÇÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜ¤¬Zoom¡¦Google Meet¡¦Microsoft Teams¤Ê¤É¤ò¹ñ»º¥Ä¡¼¥ë¤Î¡ÖVisio¡×¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ëÊý¿Ë - GIGAZINE
¤Þ¤¿¡¢¡ÖDocs¡×¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ò´ÊÃ±¤ËºîÀ®¡¦¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¦Æ±¼¹É®¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ÖGrist¡×¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ò°ì¸µ´ÉÍý¡¦Ê¬ÀÏ¡¦¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥È¥Ä¡¼¥ë¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë15¤Î¾ÊÄ£¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤ÎÂç¤¤¤¥Ç¡¼¥¿¤ò´ÊÃ±¤ËÁ÷¼õ¿®¤¹¤ë¡ÖFranceTransfert¡×¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑ¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡ÖMessagerie¡×¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ëÊÝ´É¤ª¤è¤Ó¶¦Í¥Ä¡¼¥ë¤Î¡ÖFichiers¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À½ÉÊ¤¬La Suite¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
LaSuite¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎHacker News¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
France's homegrown open source online office suite | Hacker News
https://news.ycombinator.com/item?id=46923736
¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î¥Æ¥¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡¦BlockNote¤Î³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ëYousef El-Dardiry»á¤Ï¡¢¡ÖLa Suite¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎDINUM¤¬¿ôÇ¯Á°¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¼ç¤Ë¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Î¿Í¡¹¤¬¤è¤êÆÈÎ©¤·¤¿¥Ä¡¼¥ë¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£La Suite¤ÏÆâÉô¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤ÏÂ¾¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐMatrix¤ÏTchap¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢LiveKit¤ÏVisio¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖLa Suite¤ÎDocs¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥Æ¥¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤ÎBlackNote¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤é¤È¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¹¬±¿¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£