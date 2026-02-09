2/22¤ÎÅìµþGBÀï¤ËÌÀ¼£Âç³ØÃË»Ò¥Á¥¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Áー¥à¡ÖANCHORS¡×¤¬½Ð±é
¡¡9Æü¡Ê·î¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤Ï¡¢22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëSV¥êー¥°ÃË»ÒÂè6ÀáGAME2¤ÎÅì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬Àï¤Ë¡¢ÃË»Ò¥Á¥¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Áー¥à¡ÖANCHORS¡Ê¥¢¥ó¥«ー¥º¡Ë¡×¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖANCHORS¡×¤ÏÅìµþGB¤Î½êÂ°Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¶áÆ£Íö´Ý¤âºß³Ø¤¹¤ëÌÀ¼£Âç³Ø¤Î¥Á¥¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Áー¥à¤Ç¡¢ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤À¤±¤Ç¹½À®¡£¸½ºß¤ÏÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤äÃ±ÆÈ¸ø±é¤Î³«ºÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÆü¤Ï13:00º¢¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¢14:00º¢¤Î»Ïµå¼°¡¢15:00º¢¤Î¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖANCHORS¡×¤Ï¥²¥¹¥È½Ð±é¤ËºÝ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤ÃË»Ò¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Á¥¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Áー¥à¡ÖANCHORS¡×¤Ç¤¹¡£ÌÀ¼£Âç³Ø¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆÆü¡¹³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥çー¤äÃÏ°è¤Î¤ªº×¤ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×