¥È¥è¥¿¿··¿¡È¤Á¤¤¤µ¤ÊSUV¡É¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×È¯É½¡ª Á´Ä¹4.3m¤Ç¡Ö¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹°Ê¾å¡¢¥Ï¥ê¥¢¡¼Ì¤Ëþ¡×¤Î¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¡ÉºÎÍÑ¡ª ¥¯¥é¥¹Ä¶¤¨¤¿¡Ö¡ÈÂç·¿SUV¡É´éÉé¤±!?¡×¤Î¤æ¤È¤ê¼Â¸½¤·¤¿¿·ÂæÏÑ»ÅÍÍ¤È¤Ï¡ª
¥È¥è¥¿¿··¿¡È¤Á¤¤¤µ¤ÊSUV¡É¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×È¯É½¡ª
¡¡2026Ç¯2·î6Æü¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÂæÏÑË¡¿Í¡Ê°Ê²¼¡¢¥È¥è¥¿¡Ë¤Ï¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡ÊUrban Cruiser¡Ë¡×¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±Æü¤è¤êÂæÏÑÁ´ÅÚ¤ò½ä¤ëÅ¸¼¨¥Ä¥¢¡¼¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¤È¤¤¤¦¼ÖÌ¾¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ö¥¤¥¹¥È¡×¤Î²¤½£Ì¾¤ä¡¢¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¸þ¤±¤ÎSUV¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¿··¿SUV¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê99Ëç¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²óÂæÏÑ¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¿··¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î·ÏÉè¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢´°Á´¿·Àß·×¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊBEV¡Ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëB¥»¥°¥á¥ó¥ÈSUV»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÅÆ°²½¤ÎÇÆ¸¢¤ò°®¤ë¤Ù¤¯ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¿··¿¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡£
¡¡¤½¤Î¼ÂÂÎ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤ÎEV²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾åµé¥â¥Ç¥ë´éÉé¤±¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÈÁõÈ÷¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4285mm¡ßÁ´Éý1800mm¡ßÁ´¹â1635mm¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©»ö¾ð¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤4.3mÀÚ¤ê¤ÎÁ´Ä¹¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥¤¥É¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ê´¶¤Î¤¢¤ëÎÏ¶¯¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï5.2m¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÌ¾¤ÎÄÌ¤êÅÔ»ÔÉô¡Ê¥¢¡¼¥Ð¥ó¡Ë¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¤Ç¤â·Ú²÷¤ËÀü¤Äµ¡Æ°À¤ò³ÎÊÝ¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤Ï¥×¥ê¥¦¥¹¤ä¥¯¥é¥¦¥ó¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤òºÎÍÑ¤·¡¢±Ô¤¤LED¥é¥¤¥È¤ÈU»ú·¿¤Î¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬¡¢¿·À¤Âå¤Î¥È¥è¥¿EV¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÎÏ¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿··¿¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢BEVÀìÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼ÖÂÎ¤Ê¤¬¤é¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2700mm¤ËÃ£¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÆ±¼Ò¤Î¾®·¿SUV¡Ö¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¡×¤è¤ê¤â140mmÄ¹¤¤¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Î²¸·Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¸åÀÊÂ¸µ¶õ´Ö¤ÏºÇÂç850mm¤ÈÂç·¿SUVÊÂ¤ß¤Î¤æ¤È¤ê¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º¸±¦Ê¬³ä¤Ç¥¹¥é¥¤¥É¡õ¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¢¥·¡¼¥Èµ¡¹½¤òÈ÷¤¨¡¢²Ù¼¼ÍÆÎÌ¤âÄÌ¾ï»þ¤Î310¥ê¥Ã¥È¥ë¤«¤éºÇÂç566¥ê¥Ã¥È¥ë¤Þ¤Ç³ÈÄ¥²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑÀ¤Ï¥¯¥é¥¹¤òÄ¶¤¨¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î»ÅÎ©¤Æ¤â¹ë²Ú¤Ç¤¹¡£
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿ÂæÏÑ»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊÀºÉÊ¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ³Ø¤òëð¤¤¡¢9¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÎJBL¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¡¢³«ÊüÅª¤Ê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥µ¥ó¥ë¡¼¥Õ¡¢12¿§¤Î¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¾å¼Á¤Ê°ÜÆ°¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤â¡¢¥ì¥Ù¥ë2ÁêÅö¤Î¼«Æ°±¿Å¾»Ù±ç¤ä360ÅÙPVM¡Ê¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡Ë¤ò´Þ¤à36¹àÌÜ¤Î°ÂÁ´µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢Á´Êý°Ì¤Ç¾è°÷¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤ë¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¡ÊLFP¡Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºÎÍÑ¡£
¡¡ÂæÏÑ»ÅÍÍ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï61kWh¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏºÇÂç483km¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¶îÆ°Êý¼°¤ÏFF¤Î¤ß¤ÎÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡º£²ó¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÂæËÌ¡¦ÍÛÌÀ±Ä¶È½ê¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÂæÃæ¡¢Åí±à¡¢¹âÍº¡¢ÂæÆî¤Ê¤É¤ò½ä¤ëÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2·î14Æü¤«¤é¤Ï»î¾èÍ½Ìó¤â³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¤Ç¤Ï¾¯¤·¼ê¶¹¤À¤¬¡¢RAV4¤ä¥Ï¥ê¥¢¡¼¤Ç¤ÏÂç¤¤¹¤®¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¤É¿¿¤óÃæ¡É¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¿··¿¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡£
¡¡¤½¤Î¹â¤¤´°À®ÅÙ¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë¡¢ÆüËÜÆ³Æþ¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£