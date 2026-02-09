50Âå¡¢µÁ¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ç¡ÖÂçÎÌ¤Î¼Ì¿¿¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤ò½èÊ¬Ãæ¡£¼ýÇ¼ÊýË¡¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¼Î¤Æ³è¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë
¼Â²È¡¦µÁ¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ç½èÊ¬¤òí´í°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¼Ì¿¿¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¾¯¤·¤Ç¤â¼êÊü¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¹©É×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£80Âå¤ÎµÁÎ¾¿Æ¤¬Êë¤é¤¹²È¤òÄ¹Ç¯ÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ä¤Þ¤À¤á¤¬¤Í¤µ¤ó¡Ê50Âå¡Ë¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤á¤¬¤Í¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¡¢»×¤¤½Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¼êÊü¤¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¼ýÇ¼ÊýË¡¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
µÁ¼Â²ÈÊÒÉÕ¤±¡¢¼Ì¿¿¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¼ê¤ò¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤
¤ä¤Þ¤À¤á¤¬¤Í¤µ¤ó¤Ï¸½ºß50Âå¡£Æ±¤¸¤¯50Âå¤ÎÉ×¤Î¼Â²È¤òÄ¹Ç¯ÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉô²°¤Î±ü¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à
80Âå¤ÎµÁÎ¾¿Æ¤¬º£¤âÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë²È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²È¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤í¤Î»Å»öÆ»¶ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë½èÊ¬¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¡¢»×¤¤½Ð¤Î¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¿¤Á¡£Â¤«¤±8Ç¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ì¿¿¤ò½èÊ¬¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÁÎ¾¿Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÁÁÄÉãÊì¤ä¿Æ¤»¤¤Î¼Ì¿¿¤Þ¤ÇÂçÎÌ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Î¹¹Ô¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤º¤¤¤Ö¤ó»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤á¤¬¤Í¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
ÀÎ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÉ½»æ¤¬Ê¬¸ü¤¯½Å¤¤¤Î¤Ç¡¢±¿¤Ó½Ð¤·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ò¥â¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ·ë¤Öºî¶È¤â¤Ò¤È¶ìÏ«¡£
¡Ö¼«Âð¤«¤éÊÒÉÕ¤±¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥´¥ß½Ð¤·¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤º¤Ä¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¤âÍ½Äê¤É¤ª¤ê¤Ë¹Ô¤«¤º¡¢½èÊ¬Í½Äê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤¤É¤¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ¯¤á¤¿¤é¼Î¤Æ¤ë¡×
É×¤ä¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤á¤¬¤Í¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁÄÉãÊì¤äÉ×¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤òÃæ¿´¤Ë»Ä¤¹¤â¤Î¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢ÂçÉôÊ¬¤ò½èÊ¬¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÃÊ¥Ü¡¼¥ë1¤ÄÊ¬¤Ë¤ª¤µ¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¸å¤Ï¤ªËß¤ä¤ªÀµ·î¤Ê¤É¡¢ÀáÌÜ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ¯¤á¡¢¹Ê¤ê¹þ¤àºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¼Ì¿¿¤À¤±Âæ»æ¤«¤é¤Ï¤¬¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àËÜÂÎ¤Î½èÊ¬¤â¿Ê¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ±ü¤Ë¤·¤Þ¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤
ÊÒÉÕ¤±¸å¡¢¤á¤¬¤Í¤µ¤ó¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼ýÇ¼¤òÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¤è¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²¡¤·Æþ¤ì¤Î±ü¤Ë¤·¤Þ¤¤¹þ¤à¤È¤Þ¤¿Ëä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ï¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼êÁ°¤Ë¡£ÉáÃÊ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¼Ì¿¿¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÇÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÀ°Íý¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢µ¤¤Î±ó¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÊÒÉÕ¤±¤â¡¢»×¤¤½Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£