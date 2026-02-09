¡ÚÀ¾ÅÄ½¡Àé²ÂÏ¢ºÜ¡ÛAFEELA¤ÎÍýÁÛ¤Ï¥Æ¥¹¥é¡©¡Ö¥½¥Õ¥È¤Ç²ÁÃÍ¤¬·è¤Þ¤ë¥¯¥ë¥Þ¡×¤È¤Ï
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦À¾ÅÄ½¡Àé²Â»á¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¶È³¦¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï2026Ç¯¤ÎCES¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥½¥Ë¡¼¡¦¥Û¥ó¥À¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¼ê³Ý¤±¤ëEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¡ÖAFEELA¡Ê¥¢¥Õ¥£¡¼¥é¡Ë¡×¤ÎÏÃÂê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎEV¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤È²ÝÂê¤Ï²¿¤«¡£
º£·î¤ÎÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à
¥½¥Ë¡¼¡¦¥Û¥ó¥À¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£
AFEELA 1¡Ê¥¢¥Õ¥£¡¼¥é ¥ï¥ó¡Ë
8Ëü9900¥É¥ë¡Á¡ÊÌó1400Ëü±ß¢¨¡Ë
¢¨1¥É¥ë¡áÌó154.7±ß¤Ç´¹»»¡Ê2026Ç¯1·î30Æü¸½ºß¡Ë
¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æµ×¤·¤¤¡£
EV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ°ÎÏ¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¡£¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ÎºÇÅ¬²½¤Ç¤â¡¢²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î¤¦¤¨¤Ç¤â¡¢À©¸æ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÊä½õ¤Ê¤É¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë´Ø¤ï¤ëÎÎ°è¤Ç¤â¡¢¥½¥Õ¥È¤Ë¤è¤ëÀ©¸æ¤ÏÉ¬¿Ü¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤Ç¸í²ò¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¤ÎÀ©¸æ¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂçÎÌ¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬¼ÖÆâ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôÊ¬¤òÀ©¸æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤È¤½¤³¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¤Î²ÁÃÍ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼«Æ°¼Ö¤Î¶¡µë¤¬ÂÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¡È¼«Æ°¼Ö¤Ç»È¤¦È¾Æ³ÂÎ¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¡É¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¡£¶å½£¡¦·§ËÜ¤Ë¡¢TSMC¤ÈÆüËÜ´ë¶È¤¬¹çÊÛ¤Ç¡ÖJASM¡ÊJapan Advanced Semiconductor Manufacturing¡Ë¡×¤È¤¤¤¦È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¹©¾ì¤¬2024Ç¯¤Ë²ÔÆ¯¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¸½¾õ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤Ç»È¤¦¤è¤¦¤ÊºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Ïºî¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë»È¤¦¡Ö¾¯¤·¸Å¤¤µ»½Ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¡×¤ò¼ç¤ËÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î´ð´´»º¶È¤Ç¤¢¤ë¼«Æ°¼Ö¤ä¥«¥á¥é¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤«¤é¤À¡£
¼«Æ°¼Ö¤È¥½¥Õ¥È¤Ï¡¢¤â¤¦30Ç¯¤âÁ°¤«¤éÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¥½¥Õ¥È¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È¼«Æ°¼Ö¤Î¤Ê¤«¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤Â¸ºß¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬EV¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë°Â¿´¡¦°ÂÁ´·Ïµ¡Ç½¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î¥½¥Õ¥È¤¬Äê´üÅª¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯À¸¤«¤·¤¿¤Î¤¬¥Æ¥¹¥é¤À¡£¥¹¥Þ¥Û¤¬OS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Çµ¡Ç½¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ç¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Çµ¡Ç½¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Æ°¼Ö¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤äµ¡Ç½ÄÉ²Ã¼«ÂÎ¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£FSD¡ÊFull Self-Driving¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼«Æ°±¿Å¾µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÇÎÁ¶â¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¤«¤é¤Î¼ý±×¸»¤òÂ¿³Ñ²½¤·¡¢¥½¥Õ¥È³«È¯¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤â¡¢³«È¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÌÌ¤Ç¤âÊÆ¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤È¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥½¥Õ¥È³«È¯Éé²Ù¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³«È¯´Ä¶¤Ï´ûÂ¸¤Î»ÅÁÈ¤ß¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¤è¤ê¥¹¥Þ¥Û¤äPC¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¤Ë¶á¤¤ÊýË¡ÏÀ¤Ø¤È°Ü¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥Æ¥¹¥é¤ä¿·¶½¤ÎÃæ¹ñ·Ï¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¼êË¡¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï2027Ç¯¤«¤é2030Ç¯º¢¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡È¿·¤·¤¤¥½¥Õ¥È´ðÈ×¤Î¼«Æ°¼Ö¡É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ëÃÊ³¬¤Ë¤¤¤ë¡£
¥½¥Ë¡¼¡¦¥Û¥ó¥À¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¡ÖAFEELA¡×¤Ï¡¢µìÍè¤Î¼«Æ°¼Ö¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤è¤ê¤ÏÀè¤Ë¿·¤·¤¤¥½¥Õ¥È´ðÈ×¤Î¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤ì¤Ï¼¡²ó²òÀâ¤·¤¿¤¤¡£
