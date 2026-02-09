¼Ö¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¡¢¤ß¤ó¤Ê²¿¤òÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë? ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ËÈæ³Ó
¥¢¥¯¥µÂ»³²ÊÝ¸±¤Ï¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤òÊÝÍ¤··î¤Ë1²ó°Ê¾å±¿Å¾¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î20ºÐ¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸© ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÀáÌó°Õ¼±Ä´ºº2026¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ë¤ª¤±¤ëÀáÌó°Õ¼±¤ä¹ÔÆ°¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Á12·î24Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Á´¹ñ¤«¤é4,700Ì¾¤ÎÍ¸ú¥µ¥ó¥×¥ë¤ò½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¥«¡¼¥é¥¤¥ÕÀáÌó½Ñ¤Î¼ÂÁ©Î¨
¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ë¤ª¤±¤ëÀáÌó¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Æ°¼Ö¹ØÆþÈñ¤ÎÀáÌó¡×¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÂå(EV¤Î¾ì¹ç¤Ï½¼ÅÅÂå)¤ÎÀáÌó¡×¡Ö¥É¥é¥¤¥ÖÈñÍÑ¤ÎÀáÌó¡×¡Ö¼Ö¸¡¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÈñÍÑ¤ÎÀáÌó¡×¡Ö¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÀáÌó¡×¤Î5¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ë¤ª¤±¤ëÀáÌó¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç
¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÂå(EV¤Î¾ì¹ç¤Ï½¼ÅÅÂå)¤ÎÀáÌó¡×¤¬57.1%¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥ÖÈñÍÑ¤ÎÀáÌó¡×(46.4%)¡¢¡Ö¼«Æ°¼Ö¹ØÆþÈñ¤ÎÀáÌó¡×(43.9%)¡¢¡Ö¼Ö¸¡¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÈñÍÑ¤ÎÀáÌó¡×(41.3%)¡¢¡Ö¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÀáÌó¡×(41.2%)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü¾ïÅª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë»Ù½Ð¤Û¤É¡¢ÀáÌó¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡ûÀáÌó¹ÔÆ°¤Î¼ÂÁ©Î¨¤¬¹â¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ ¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ë¤ª¤±¤ëÀáÌó
¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ë¤ª¤±¤ëÀáÌó ¼«Í³¹àÌÜ
¹àÌÜÊÌ¤ËÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Æ°¼Ö¹ØÆþÈñ¤ÎÀáÌó¡×¤Ç¤ÏÊ¡°æ¸©¤¬57.0%¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢°¦ÃÎ¸©(56.0%)¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¦ÆàÎÉ¸©(¤¤¤º¤ì¤â54.0%)¤¬Â³¤¤¤¿¡£¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ÎÀáÌó¡×¤Ç¤Ï´ä¼ê¸©¤¬70.0%¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢Ä¹Ìî¸©(66.0%)¡¢°¦ÃÎ¸©(65.0%)¤¬¾å°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥ÖÈñÍÑ¤ÎÀáÌó¡×¤Ç¤ÏÊ¡°æ¸©¤¬57.0%¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹Ìî¸©¡¦°¦ÃÎ¸©(¤¤¤º¤ì¤â56.0%)¤¬Â³¤¤¤¿¡£¡Ö¼Ö¸¡¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÈñÍÑ¤ÎÀáÌó¡×¤Ç¤ÏÊ¡°æ¸©¤¬55.0%¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢´ä¼ê¸©(51.0%)¡¢Ä¹Ìî¸©¡¦²Æì¸©(¤¤¤º¤ì¤â49.0%)¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÀáÌó¡×¤Ç¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤¬51.0%¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÆàÎÉ¸©(49.0%)¡¢¿·³ã¸©¡¦°¦ÃÎ¸©¡¦»³¸ý¸©(¤¤¤º¤ì¤â48.0%)¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡û¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÀáÌó¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë?
¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤ÎÀáÌó¤Ï¤É¤³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÀáÌó¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÉÔÍ×¤ÊÆÃÌó¤Ï¤Ä¤±¤Ê¤¤¡×¤¬29.3%¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö±¿Å¾¼ÔÇ¯Îð¾ò·ï¤ò¤Ä¤±¤ë¡×(26.3%)¡¢¡Ö±¿Å¾¼ÔÈÏ°Ï¤ò¸ÂÄê¤¹¤ë¡×(24.9%)¡¢¡Ö»ÙÊ§ÊýË¡¤ÏÇ¯Ê§¤Ë¤¹¤ë¡×(22.8%)¡¢¡Ö·ÑÂ³³ä°ú¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡×(21.2%)¤¬Â³¤¤¤¿¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ ¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤ÎÀáÌó
¾å°Ì3¹àÌÜ¤òÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÉÔÍ×¤ÊÆÃÌó¤Ï¤Ä¤±¤Ê¤¤¡×¤Ç¤ÏÄ¹Ìî¸©¤¬41.0%¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢º´²ì¸©(38.0%)¡¢¿ÀÆàÀî¸©(37.0%)¤¬Â³¤¤¤¿¡£¡Ö±¿Å¾¼ÔÇ¯Îð¾ò·ï¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤Ç¤ÏÆÊÌÚ¸©¤¬35.0%¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢»³·Á¸©¡¦²¬»³¸©(¤¤¤º¤ì¤â34.0%)¤¬2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö±¿Å¾¼ÔÈÏ°Ï¤ò¸ÂÄê¤¹¤ë¡×¤Ç¤Ï°ñ¾ë¸©¤¬33.0%¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢µÜºê¸©(31.0%)¡¢Ä»¼è¸©¡¦·§ËÜ¸©(¤¤¤º¤ì¤â30.0%)¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡û¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤ÎÀáÌó¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®
¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö¤¬ÆÀ°Õ¤«ÉÔÆÀ°Õ¤«
¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤ÎÀáÌó¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¸ÊÉ¾²Á¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö(¾ÊÇ³Èñ±¿Å¾)¤¬ÆÀ°Õ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï29.0%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¡ÖÉÔÆÀ°Õ¡×¤Ï23.9%¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ï47.1%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï´Ä¶¾Ê¤â¿ä¾©¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¼Ö¹ØÆþ»þ¤ÎÃÍ°ú¤¸ò¾Ä¤¬ÆÀ°Õ¤«ÉÔÆÀ°Õ¤«
¤Þ¤¿¡¢¼Ö¹ØÆþ»þ¤ÎÃÍ°ú¤¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆÀ°Õ¡×¤Ï20.8%¡¢¡ÖÉÔÆÀ°Õ¡×¤Ï34.3%¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ï44.9%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢´ôÉì¸©¤¬33.0%¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢»³Íü¸©¡¦°¦ÃÎ¸©¡¦ÆàÎÉ¸©(¤¤¤º¤ì¤â28.0%)¤¬2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ ¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¼Ö¹ØÆþ»þ¤ÎÃÍ°ú¤¸ò¾Ä
¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö¤¬ÆÀ°Õ¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤ÏÊ¡°æ¸©¤¬40.0%¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢²¬»³¸©(37.0%)¡¢°¦ÃÎ¸©(36.0%)¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ö¤ÎÃÍ°ú¤¸ò¾Ä¤¬ÆÀ°Õ¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢´ôÉì¸©¤¬33.0%¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢»³Íü¸©¡¦°¦ÃÎ¸©¡¦ÆàÎÉ¸©(¤¤¤º¤ì¤â28.0%)¤¬2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡û¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ÎÊÑ²½¡¢¼Â´¶ÃÍ¤Ï
¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ÎÊÑ²½
2025Ç¯12·î¤Î¥¬¥½¥ê¥óÂå(EV¤Î¾ì¹ç¤Ï½¼ÅÅÎÁ¶â)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1¤«·îÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤¿ÊÑ²½¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ï41.7%¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï51.0%¡¢¡Ö¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ï7.3%¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿¶Ñ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹461±ß¤È¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ ¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ÎÊÑ²½
°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶â³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤òÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢µþÅÔÉÜ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹830±ß¤ÇºÇ¤âÂç¤¤¯¡¢Ä¹ºê¸©(¥Þ¥¤¥Ê¥¹823±ß)¡¢µÜ¾ë¸©(¥Þ¥¤¥Ê¥¹715±ß)¤¬Â³¤¤¤¿¡£
