アッと驚かせるカスタムカーに反響の声が集まる

2026年2月13日から15日の3日間、インテックス大阪（大阪市住之江区）で西日本最大級のカスタムカーの祭典「大阪オートメッセ2026」が開催されます。

こうしたカスタムカーイベントでは、これまでもさまざまなモデルが登場し話題を集めましたが、なかでも学生たちの情熱が詰まった興味深いモデルが多数ありました。

埼玉自動車大学校の学生たちが作り上げ、「東京オートサロン」に出展した「ヤリス Jr.（ヤリス ジュニア）」は、その代表のひとつといえるでしょう。

SNSなどには、いまも多くの反響の声が集まっています。

このカスタムカーは、トヨタの最小コンパクトカー「iQ（アイキュー）」をベースに、最新の「GRヤリス」のデザインを凝縮し、パワートレインには、最高出力発生回転数が1万rpmという高回転型のバイク用エンジンを搭載するという斬新な発想が注目を集めました。

制作を手がけたのは、埼玉県北足立郡伊奈町にある同校の「カスタムボディ科」に所属する学生たちです。

東京オートサロンの「東京国際カスタムカーコンテスト」で部門優勝を重ねる常連校の彼らは今回、マイクロ・コンパクト・スポーツカーをコンセプトに掲げました。

トヨタの最小級ボディと最新のスポーツマインドを高い次元で融合させたといいます。ベース車両のiQは全長3メートルを切る超小型ボディが特徴ですが、学生たちはあえて車体を短縮しませんでした。

ヤリスに見えるよう、各パーツを詰め込んで“凝縮”するという逆転の発想を採用したのです

2022年の初出展時、このマシンは「エモーショナルレッドII」の赤いボディカラーに身を包み、カワサキのフラッグシップバイク「ニンジャ ZX-14R」用の1.4リッターエンジンを搭載するという大胆なセレクトがされていました。

当初はエンジンをリア寄りに置くRR（リアエンジン／リア駆動）レイアウトとし、最高出力200PSを発揮。1万回転で最高出力を発生するユニットを搭載していました。

その後、2025年に登場した進化版の「ヤリス Jr. χ（カイ）」では、ボディカラーを「ライトニングイエロー」の黄色へと刷新しただけでなく、駆動方式をこれまでのRRからFR（フロントエンジン／リア駆動）へと造り直しが図られています。

エンジンはフロントに縦置きされ、最新仕様は、最高出力271PS／10000rpmを発揮するといいます。

※ ※ ※

ヤリス Jr.に対し、SNSなどにはいまもさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「この発想はなかった」「自由な発想が素晴らしい」「さいしょ正体がわからかなった」などの驚きの声でした。

また、「実車版チョロQみたい」「違和感なくヤリスの顔がついてる」など、ユニークかつ精巧な仕上がりに驚くコメントも見られます。

大阪オートメッセ2026でも、また我々をアッと驚かせるカスタムカーが登場することを大いに期待したいところです。