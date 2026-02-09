2026年2月8日、YouTuberのはじめしゃちょーが自身のYouTubeチャンネルを更新。活動初期の家を再現する様子を公開した。

はじめしゃちょーは、活動初期に賃貸アパート『レオパレス21』に住んでいたことを明かし、初心を忘れないためにも、今回は当時の部屋を再現していくようだ。

今回部屋を作る場所は、自宅の3階。はじめしゃちょーは、2021年8月に3億円の豪邸を購入。その後、サウナやバスケットコートなどを作ったり、内装を変えたりとリフォームを繰り返してきており、いまや「5億円の豪邸」となっている。3階は物置きスペースとなっているようで、自身も「もったいな」と思っていたようだ。

片付けが完了し、改装工事がスタート。完成した部屋を見た瞬間、はじめしゃちょーは「マジ？」「ええ！」と驚いた様子。家具だけではなく床や照明のボタンまで再現したようで、「懐かし～」と見て回ることに。ロフトベッドや折りたたみ式のテーブルなども再現しており、三脚を持ってきて画角を再現してみる。「アツいものを思い出す」と当時の心境を思い出し、「なついわ～」と嬉しそうな表情を見せた。

今回の動画に視聴者からは「最高に好き」「懐かしすぎる」「感慨深いわ」といった声が集まった。

（文＝向原康太）