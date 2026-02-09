ローソン「盛りすぎ！ふわもち生シフォン」など発売　第3週は9品が登場【本日から】

ローソンは2月9日から、全国の店舗で人気企画「盛りすぎチャレンジ」第3週をスタートしている。

第3週では、2月9日に「盛りすぎ！ミートソース」「盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ）」「盛りすぎ！ふわもち生シフォン」の3品が登場。続く2月10日には、「盛りすぎ！鶏のから揚げ弁当」など、計6品を発売する。

「盛りすぎチャレンジ」は、具材や重量を約50％増量しながら、価格は据え置きという恒例の人気企画。今回で7回目の実施となる。対象商品はいずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。

ローソン「盛りすぎチャレンジ」

◆盛りすぎ！ミートソース（697円）

従来品の「大盛ミートソース」と比べ、麺とソースの重量を約50％増量。肉の旨みがしっかり感じられる、ボリューム満点のミートソースに仕上げた。ナチュラルローソンでは販売しない。2月9日発売。供給可能数量は約68万食。

◆盛りすぎ！ふわもち生シフォン（257円）

「ふわもち生シフォン」と比較して、総重量を約50％増量。ふわふわでもっちりとしたシフォン生地の上に、北海道産生クリーム入りのなめらかなホイップクリームをたっぷりとのせている。2月9日夕方頃発売。供給可能数量は約168万食。

【画像(18点)を見る】盛りすぎ！ミートソース、盛りすぎ！大きなチョコシュー、盛りすぎ！ハムサンドなど

◆盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ）（194円）

従来品より、チョコクリームとホイップクリームの量を約50％増量。チョコクリームとホイップクリームの2層仕立てで、デザート感のある一品だ。2月9日夕方頃発売。供給可能数量は約168万食。

◆盛りすぎ！ハムサンド（343円）

「ハムサンド」と比べ、ハムを約50％増量。ハムの旨みに、きゅうりの食感とからしマヨネーズの風味を組み合わせた。2月10日発売。供給可能数量は約117万食。

◆盛りすぎ！鶏のから揚げ弁当（592円）

従来品より、鶏のから揚げの個数を50％以上増量し、8個入りに。衣がサクサクの鶏のから揚げを楽しめる、シンプルな構成の弁当だ。店内調理サービス「まちかど厨房」導入店舗（約9,000店）で販売する。2月10日発売。

※沖縄エリアのローソンでは販売しない

※北海道エリアのローソンでは「盛りすぎ！布袋監修 ザンギ弁当」を販売する

◆盛りすぎ！和風シーチキンマヨネーズおにぎり（181円）

「和風シーチキンマヨネーズおにぎり」と比較して、総重量を約50％増量。出汁と醤油ベースのたれで炊き込んだご飯に、シーチキンマヨネーズを具材として入れている。ナチュラルローソンでは販売しない。2月10日発売。供給可能数量は約294万食。

◆盛りすぎ！でからあげクン 夢のMIX味（278円）

「からあげクン レギュラー（5個入）」と比べ、総重量を約50％増量。2月10日から2月23日までの期間限定で、6個入りとして提供する。ナチュラルローソンでは販売しない。供給可能数量は約500万食。

◆ローソンオリジナル ちゃんぽん 50％増量（168円）

従来品より、麺とかやくの量を約50％増量。野菜の甘みと、豚肉・海鮮のまろやかな旨みが特徴のちゃんぽんだ。ナチュラルローソンでは販売しない。2月10日発売。供給可能数量は約36万食。

◆ローソンオリジナル ミニ歌舞伎揚 50％増量（116g／148円）

「ミニ歌舞伎揚 77g」と比較して、内容量を約50％増量。サクッと香ばしい食感と、甘口しょうゆ味があとを引く味わい。ナチュラルローソンでは販売しない。2月10日発売。供給可能数量は約29万食。

【画像】盛りすぎ！でからあげクン 夢のMIX味、盛りすぎ！和風シーチキンマヨネーズおにぎり など計18点はこちら

■今後の発売スケジュール

なお、「盛りすぎチャレンジ」最終週となる第4週は、2月16日からスタートする。

〈2月16日（月）発売〉

・盛りすぎ！ナポリタン（697円）

〈2月17日（火）発売〉

・盛りすぎ！くちどけショコラクレープ（265円）

・盛りすぎ！大きなツインシュー（151円）

・盛りすぎ！ツナたまごサンド（297円）

・盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり（181円）

・東ハト 5倍でっかいキャラメルコーン 濃厚キャラメル味 50％増量 83g（163円）

・ローソンオリジナル サクッと食感 ビーノ うま塩こしょう味 50％増量 105g（138円）