リーベルホテル大阪は、2026年3月1日から5月14日までの期間、1F「Cafe & Bar LIBER」にて、苺が主役の春のアフタヌーンティー『Strawberry & Botanical Afternoon Tea 〜いちごとハーブが香る、みずみずしい春〜』を販売します。

苺とハーブの爽やかなマリアージュを愉しむ、春ならではのアフタヌーンティーが登場します。

販売期間：2026年3月1日（日）〜5月14日（木）

提供時間：12時〜16時（最終入店）

販売価格：コーヒー／紅茶付き 5,000円、カクテル1種付き 5,800円

販売場所：1F「Cafe & Bar LIBER」

苺に香り豊かなハーブを合わせ、味わいはもちろん、香りまで堪能できる「食のアロマ」を取り入れたアフタヌーンティーです。

タルト生地にローズマリーとピスタチオを使用し、苺とローズマリーの香りが調和する「苺とピスタチオのハーブ香るタルト」をはじめ、苺の見た目が可愛らしい「苺仕立てのマカロン レモングラスのホワイトショコラ」、生地にもクリームにも苺を使用し、苺の豊かな風味を存分に楽しめる「苺づくしのカップケーキ」など、苺の美味しさとハーブの爽やかな余韻が魅力のスイーツ全14種がラインアップされています。

心身ともにリフレッシュできる上質なティータイムとともに、みずみずしい春の移ろいを五感で楽しめます。

スイーツ＆セイボリー全14種

白いティースタンドに、いちごを使ったグラスデザートやタルト、ロールケーキなどのスイーツを3段に盛り付けたティーセットです。

テーブルにはハーブティーのポットや、いちごをたっぷり入れたバスケット、草花の装飾が添えられ、みずみずしい春の雰囲気を演出しています。

三段スタンドのスイーツ

三段のアフタヌーンティースタンドには、いちごを添えたタルトやロールケーキ、ムース、焼き菓子などが並びます。

周囲にはハーブや白い小花を活けたガラス花器が配置され、いちごを山盛りにしたバスケットも用意されています。

スイーツメニューには、「苺とラヴィアンローズティーのブリュレ」「苺とピスタチオのハーブ香るタルト」「苺とティムペッパーのチーズケーキ」「苺のモンブラン ラベンダーの香り」などがラインアップされています。

セイボリーには、「桜エビのケークサレ ハーブ香るフロマージュ」「ハーブチキンサンド 木苺のソース」などが用意されています。

いちごモチーフのスイーツ

白いレース調のスタンド皿に、いちごをあしらった小さなスイーツが4種並びます。

いちごの断面を飾った焼き菓子、ピンクのクリームを絞ったケーキ、いちご柄のマカロンのほか、小さなバンズに具材を挟んだ一品も見られます。

背景には小花がぼかして配置され、春らしい雰囲気にまとめられています。

キッズ向け「Little Strawberry Afternoon Tea」

販売期間：3月20日（金）〜4月5日（日）／4月29日（水）〜5月6日（水）

販売価格：ソフトドリンク付き 1,500円、ソフトドリンクなし 1,000円

お子さま向けの特別なアフタヌーンティー体験が、春休みとゴールデンウィークの期間限定で提供されます。

「苺のパンナコッタ」や「苺づくしのカップケーキ」など、お子さまにも親しみやすい王道スイーツを小さなアフタヌーンティースタイルで用意されています。

大人と子どもが「おそろい」で楽しむティータイムは、春ならではの思い出づくりにぴったりです。

スイーツメニューには、「苺のパンナコッタ」「苺づくしのカップケーキ」「苺のショートケーキ」「小さなスコーン」などがラインアップされています。

セイボリーには、「チェダーチーズとハムのキャンディサンドイッチ」「プチてりやきバーガー」が用意されています。

ソフトドリンクは、オレンジジュース、アップルジュース、グレープフルーツジュース、烏龍茶より1種選べます。

季節限定カクテル2種

ローズマリーの香りがベリーの甘さを引き立てる爽やかなノンアルコールカクテル「Refreshing Berry」と、抹茶・柚子・大葉を使用し、庭園の情景を表現したアルコールカクテル「Japonesque Garden」の2種が用意されています。

彩りも美しいカクテルは、アフタヌーンティーとセットでハイティーとしても楽しめます。

苺とハーブの爽やかなマリアージュを五感で堪能できる、春ならではのアフタヌーンティーです。

心身ともにリフレッシュできる上質なティータイムとともに、みずみずしい春の移ろいを楽しめます。

よくある質問

Q. 予約は必要ですか？

数量限定につき、4日前までの事前予約制となっています。

Q. 開催期間はいつですか？

2026年3月1日（日）から5月14日（木）までです。提供時間は12時から16時（最終入店）となっています。

Q. 価格はいくらですか？

コーヒーまたは紅茶付きが5,000円、カクテル1種付きが5,800円です（いずれも消費税・サービス料込み）。キッズアフタヌーンティーはソフトドリンク付きが1,500円、ソフトドリンクなしが1,000円です。

Q. キッズアフタヌーンティーはいつ利用できますか？

春休み期間の3月20日（金）〜4月5日（日）と、ゴールデンウィーク期間の4月29日（水）〜5月6日（水）に提供されます。小学生以下のお子さまが対象で、キッズアフタヌーンティーのみでの予約は受け付けていません。

Q. 店舗の場所はどこですか？

リーベルホテル大阪1F「Cafe & Bar LIBER」（大阪府大阪市此花区桜島1-1-35）です。JR「桜島駅」より徒歩約1分の場所にあります。

