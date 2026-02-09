(C)カラー/EVA製作委員会 (C)カラー

シリーズ劇場版6作品を期間限定リバイバル上映する「月1 エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026」(月1エヴァ)。2月13日から劇場上映される最終第6弾「シン・エヴァンゲリオン劇場版」にて、碇シンジ役・緒方恵美、葛城ミサト役・三石琴乃の冒頭コメントの上映が決定した。

今回上映される「シン・エヴァンゲリオン劇場版」の上映バージョンは「3.0＋1.01」。既報の通り、一部劇場ではIMAX、Dolby Cinema(上映バージョンは「3.0＋1.0」)での上映も決まっている。

これまでの5作でも好評だったという冒頭コメントは、碇シンジ役・緒方恵美、葛城ミサト役・三石琴乃のコメントが上映。コメントは音声のみで、2人合わせて6分ほどとなっている。IMAX、Dolby Cinemaを含む本作を上映する全劇場が対象。なおIMAX版は、コメント上映タイミングが予告の合間となる可能性があるという。

「：序」「：破」「：Q」でも行なわれた発声可能上映についても、今回も開催。声出し・歓声・応援などの発声、サイリウムの使用などがOKとなる特別な上映回で、2月15日に東京・大阪・福岡の3都市で開催される。

(C)カラー/EVA製作委員会 (C)カラー

前5作に引き続き、数量限定の入場者プレゼントも用意。上映当時のポスタービジュアルがデザインされたスマホサイズのステッカーが配布される。