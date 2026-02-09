BLACKPINKのROSE（ロゼ／Eはアキュート・アクセント付きが正式表記）が登場する、Levi’s（リーバイス）（R）の最新広告ムービー＆ビジュアルが公開され、注目を集めている。

【写真＆動画】BALCKPINKロゼ×リーバイス（R）最新ムービー＆ビジュアル／ホットドックを片手にスーパーボウルを観戦するロゼ／BLACKPINK3rdミニアルバム『DEADLINE』、2種類のビジュアルポスター

■BLACKPINKロゼがクールに着こなすLevi’s（R）のデニム

1月16～18日の3日間にわたって東京ドームで開催されたBLACKPINKのワールドツアー『BLACKPINK WORLD TOUR ＜DEADLINE＞ IN TOKYO』でも、リーバイス（R）のカスタム衣装で登場し、話題を呼んでいたロゼ。

今回リーバイス（R）のSNSに投稿されたのは、ロゼがジーンズを纏う動画＆ビジュアルだ。1枚目の動画では、ロゼがナチュラルに下ろしたブロンドヘアに、引き締まったウエストがのぞく裾にレースがあしらわれたクロップド丈の白キャミソール、ボトムスには淡いブルーのデニムを合わせたスタイルで登場。美しいヒップラインが際立つ後ろ姿から始まり、ギターを手に椅子に腰掛ける姿が印象的だ。

続いて、白のタンクトップやデニムジャケット、黒のカーディガンを合わせた着こなしも披露。5枚目には撮影のオフショットを交えたメイキング映像も収められており、生き生きとしたロゼの表情を洗練されたデニムルックがより一層引き立てている。

SNSでは、「ロゼ×リーバイスやっぱりきた！！」「カジュアルなデニムスタイルがめちゃくちゃ似合う」「名前の刺繍入りコラボ商品が出てほしい！」など、今後の展開に期待する声が多数寄せられている。

■BLACKPINKロゼ、スーパーボウルをリーバイス（R）×ティファニールックで観戦

なおロゼは、現地時間2月8日にアメリカ・カリフォルニア州サンタクララのリーバイス・スタジアムで開催されたNFL（ナショナル・フットボール・リーグ）の王者決定戦「第60回スーパーボウル」を観戦。その様子を自身のInstagramで公開した。デニムジャケットにTシャツ、ミニスカートを合わせたカジュアルコーデに、自身がグローバルアンバサダーを務めるティファニーのジュエリーをプラス。カジュアルとラグジュアリーを融合させた観戦ルックにも注目が集まっている。

■BLACKPINK2月27日リリースの3rdミニアルバム『DEADLINE』のビジュアルポスターが公開