Jリーグは今シーズンから8月から来年5月までの秋春制に移行します。

開幕までの空白期間は今年限りとなる「百年構想リーグ」が行われます。

J1は東西それぞれ10チームに分かれホーム＆アウェー方式で各チーム18試合を戦います。



90分以内の勝利で勝ち点3。引き分けの場合はPK戦となります。勝てば勝ち点2負けても勝ち点1が与えられ勝ち点1につきJリーグから200万円の特別助成金が支給される特別ルール。





ファジアーノ岡山はきのう（8日）、アウェーでアビスパ福岡との開幕戦に挑みました。ファジアーノ岡山のスターティングメンバーには4人の新加入選手が名を連ねました。ファジアーノは立ち上がりから積極的に相手ゴールに迫ります。前半44分のコーナーキック。プロデビュー戦となった小倉のクロスにゾーンに走りこんだ松本！（実況）「先制は岡山。小倉幸成のボールに合わせました」守っては、ファジアーノの新守護神・濱田。右手一本でゴールを死守します。しかし、後半33分に同点に追いつかれ1対1で90分を終えます。そして試合はPK戦へ。両チーム一歩も譲らない攻防で、勝負は7人目までもつれ込みます。最後は決めきれず、惜しくも黒星。しかし、ファジアーノはアウェーで貴重な勝ち点1を獲得です。（木山隆之監督）「新しく入ってきた選手たちも、きょうJ1でデビューした選手たちも、非常にポジティブなプレーだったし、悔しいですけど、これをしっかり先につなげていきたいなと。」次節は、今月14日。アウェーでサンフレッチェ広島との中国ダービーに挑みます。