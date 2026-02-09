さんま＆マツコ驚きの“30億円実家美女”YUYU「給食費払うの厳しい」と言われた幼少期からの逆転人生・父親の職業語る
【モデルプレス＝2026/02/09】CYBERJAPAN DANCERS（サイバージャパンダンサーズ）が、2月8日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（毎週日曜13時〜）に出演。セレブぶりが話題を集めるYUYUの父親の職業や、意外な過去が紹介された。
【写真】“30億円実家美女”の胸元大胆なセクシー衣装姿
今回の放送では、日本全国のクラブを始め、アジアを中心にワールドワイドに活躍するゴーゴーダンサーチーム・CYBERJAPAN DANCERSを特集。以前、番組に出演した際に“桁外れの大金持ち”と紹介され、「実家が麻布のペントハウス（推定金額30億円）」、「父は約20社の経営者」、「バルコニーをスケートリンクに改装」と破格のセレブエピソードでスタジオや視聴者を驚かせたYUYUが再び登場した。
この日の放送では、YUYUの“波乱に満ちた半生”について紹介。「父親は元々勤務医で東京都下のマンションに住んでいた」「地元の公立小学校に通う」など、幼少期から裕福な家庭ではなかったことを語った。
小学生時代にYUYUの父は、もっと多くの人を救いたいという思いから、CTスキャンなどの医療機器の技術を開発する会社を起業。父の会社設立時は苦労も多かったそうで「（母から）給食費払うの厳しい」と言われた意外なエピソードが飛び出す場面もあった。
苦しい家庭環境の中、中学時代から生活が一気に変わり、港区のマンションに引っ越したYUYU。当時の自宅について「最上階の全フロアが自宅なんですけど、リビングは100人が入る広さ」と明かし、その理由について「この頃に医療機器の会社を売却して、投資をしてまた新たな会社を作って…」と話すと、明石家さんまやマツコからは「やり手だわ」「すごい！」と驚きの声が上がっていた。
さらに、大学時代にドラァグクイーンのバックダンサーを務めていた意外な経歴や、“YUYUの新事実”として「YUYUの寝室は震度10の地震が起きても崩れない」と、ベッド周りに大理石の柱が4本立っていることなど、さまざまなエピソードも紹介されていた。（modelpress編集部）
誕生日：7月17日
出身：東京
身長：165cm
趣味：ダンス、F1観戦、旅行、読書
資格・特技：宅地建物取引士、アクアソムリエ、普通自動車免許、HSK5級、英検準1級、漢検2級、着付け検定1級、中国語弁論（全国2位）
