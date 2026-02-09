¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¡¢¡Ö¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë¡×¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÂ¿¿ô¸ø³«
¡¡SHIFT UP¤ÏAndroid/iOS/PCÍÑRPG¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¤Ë¤Æ2·î12Æü¤«¤éTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLie cause Recoil¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥ê¥³¥¤¥ë¡×¤è¤ê¡Ö¶ÓÌÚÀéÂ«¡×¡¢¡Ö°æ¥Î¾å¤¿¤¤Ê¡×¡¢¡Ö¥¯¥ë¥ß¡×¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¶ÓÌÚÀéÂ«¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥¹¥Ñー¥¯¥®¥¿ー¡×¤È¡ÖDA¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢¡Ê¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ë¡×¡¢¡Ö°æ¥Î¾å¤¿¤¤Ê¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥ëー¥Ñ¥ë¥¹¥Ùー¥¹¡×¡¢¡ÖDA¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢¡Ê¥»¥«¥ó¥É¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï3·î12Æü4»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î¼Â»Ü¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖNIKKE¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤É¤ó¤Ê¡Ö¥ê¥³¥ê¥³¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¶ÓÌÚÀéÂ«
°æ¥Î¾å¤¿¤¤Ê
¥¯¥ë¥ß
DA¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢¡Ê¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ë
DA¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢¡Ê¥»¥«¥ó¥É¡Ë
(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.
(C)Spider Lily¡¿¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ABC¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¦BS11