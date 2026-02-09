¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ùºî¼Ô¡¦¿ÀÈøÍÕ»Ò¡ãÆ»ÌÀ»û¡ä¡ã²ÖÂôÎà¡äºÇ¸å¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¤¬¤É¤¦·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡ÖÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ°¤»Ï¤á¤Æ¡×
À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô6100ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¾¯½÷Ì¡²è¤Î¶â»úÅã¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ê¤À¤ó¤´¡Ë¡Ù¡£¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¾¾ËÜ½á±é¤¸¤ëÆ»ÌÀ»û¤Ë¤È¤¤á¤¤¤¿µ²±¤Î¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø²ÖÃË¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦¿ÀÈøÍÕ»Ò¤¬¡¢Ì¡²è²ÈÀ¸³è30Ç¯Ä¶¤ÎÊâ¤ß¤ÈÁÏºî¤ÎÎ¢Â¦¤ò½é¤á¤Æ¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤ÇÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²ÖÃË¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¤Ä¤¯¤·¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºî¼Ô¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡©½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø²Ö¤è¤êÌ¡²è¡Ù¤è¤ê¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û¡Ø²Ö¤è¤êÌ¡²è¡Ù¡Ê¿ÀÈøÍÕ»Ò¡§Ãø¡¿KADOKAWA¡Ë
* * * * * * *
»¨Áð¤Î¤Ä¤¯¤·
¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1992Ç¯¡£¥Ð¥Ö¥ë¤¬¤Ï¤¸¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¶õµ¤¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¡ÖÇÉ¼ê¤Ç¥¥é¥¥é¤·¤¿¤â¤Î¡×¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¤É¤³¤«µ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¡¢¤à¤Ê¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¡Ö¸½¼Â¡×¤È¸þ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê»þÂå¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢»ä¤ÏËÒÌî¤Ä¤¯¤·¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¡£
¤Ä¤¯¤·¤ÏÎ®¹Ô¤Ë¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤Î¶õµõ¤µ¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Õ¤é¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¡£
ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ä¤Û¤É¤«¤ï¤¤¤¯¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÉáÄÌ¡£¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ëÉáÄÌ¤Î»Ò¡Ä¡Ä¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤â¥¿¥Õ¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤·¤Ö¤È¤¤¡£¤³¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤ª¶â¤ÏÁ´Á³»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢²ÈÄí´Ä¶¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ì¼¤Î¶Ì¤ÎÍÁºîÀï¤ÇÊ¬ÉÔÁê±þ¤ÊÌ¾Ìç³Ø¹»¤ËÄÌ¤ï¤»¤ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Î¾¿Æ¤Ï¡¢º£¤Ç¤¤¤¦¡ÔÆÇ¿Æ¡Õ¤À¤·¡¢Á´Á³¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤ÃË¡ÊÄ¶¼«¸ÊÃæ¤ÎÆ»ÌÀ»û¡Ë¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢¤Ê¤¼¤«¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯¤«¤Íð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Ç¤âÈà½÷¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÍýÉÔ¿Ô¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤ï¤º¡¢Á°¤ò¸þ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê»Ò¡¢¸½¼Â¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤â¤·ËÜÅö¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤ÆÉÁ¤°é¤Æ¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ËÒÌî¤Ä¤¯¤·¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¡£
Ì¡²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ä¤¯¤·¤¬¼«Ê¬¤ò¼«ÓÞ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤¦¡ÖÂä¤ÎÃæ¤Ç±Ë¤°¡¢°ìÉ¤¤Î¥¤¥ï¥·¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¡£¥¤¥ï¥·¤Ï¡¢µûÊÐ¤Ë¡Ô¼å¤¤¡Õ¤È½ñ¤¤¤Æ¡Ö°ó¡×¡£¥¥é¥¥é¤ÈÎ©ÇÉ¤Ê¥¦¥í¥³¤ò»ý¤ÄÂä¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¼å¤¤µû¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢°ó¤Ë¤Ï°ó¤Ê¤ê¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¾®¤µ¤¯¤Æ¡¢ÁÇÁá¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ö¤È¤¤¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ËÜÇ½Åª¤Ê¡ÔÀ¸Â¸ÎÏ¡Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃÎ·Ã¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Âç³¤¤ò±Ë¤®¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÈà½÷¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆÉ¼Ô¤¬¤Ä¤¯¤·¤Î»ëÅÀ¤ÇÀ¤³¦¤ò¸«¤Æ¡¢²ÖÂôÎà¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤¿¤ê¡¢Æ»ÌÀ»û¤Ë¤È¤¤á¤¤¤¿¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤Ë²ù¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¾¯¤·¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤Ä¤¯¤·¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Ï¢ºÜÃæ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¸¤á¤Ë¤¢¤Ã¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤Ä¤¯¤·¤Î»Ñ¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÆÉ¤à¤¿¤Ó¤Ë¡¢»ä¤ÎÃæ¤Î¤Ä¤¯¤·¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£
³Î¤«¤Ë12Ç¯Ï¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¡£¡Ö¤â¤¦¥À¥á¤À¡Ä¡ÄÉÁ¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ö¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤ëÌë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤ÎÃæ¤Î¤Ä¤¯¤·¤¬¡Ö¤ª¡¼¤¤¡ª¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤¿¡ª¡¡¤¢¤Ê¤¿¤¬Åê¤²½Ð¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤¿¤·¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤è¡©¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤âÏÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢Îå¤Þ¤·¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§stock.adobe.com¡Ë
¡ÖÆ»ÌÀ»û¡×¤«¡Ö²ÖÂôÎà¡×¤«
Ì¡²è¤òÉÁ¤Â³¤±¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤óÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬°é¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ°¤»Ï¤á¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤·¤«ºî¼Ô¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤¨¤Ã¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤è¡¢¤½¤Ã¤Á¹Ô¤¯¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¤â¤¦»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ä¤¯¤·¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ØÆ»ÌÀ»û¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£Æ»ÌÀ»û²È¤ÈÊì¿Æ¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¡¢Æ»ÌÀ»û¤ÏÎä¤¿¤¯¤Ä¤¯¤·¤òÄÉ¤¤ÊÖ¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼º°Õ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤È¤Ü¤È¤Ü¤ÈÊâ¤¤¤ÆÅ¡Âð¤òÎ¥¤ì¤ë¤Ä¤¯¤·¤¬¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¶¶¤ò¸«¾å¤²¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë°ì¿Í¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£¤½¤³¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î²ÖÂôÎà¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤¬ºÇ¸å¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡£¡ÖÆ»ÌÀ»û¡×¤«¡Ö²ÖÂôÎà¡×¤«¡£
»ä¤ÏºÇ½é¤Ë¤³¤ÎÌ¡²è¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ë¡¢Áê¼êÌò¤Ë²ÖÂôÎà¤òÁª¤ó¤À¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Ê¬´ôÅÀ¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ªÁ·Î©¤Æ¤ò¤·¤¿¡£¤¤¤¤¤è¡£²ÖÂôÎà¤òÁª¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤µ¤¢¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×
»ä¤ÎÃæ¤Î¤Ä¤¯¤·¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆ»ÌÀ»û¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤«¤¢¡Ä¡Ä¡£¤À¤Ã¤¿¤éÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¡£Æ»ÌÀ»û¤Ê¤é¡¢¤³¤³¤«¤é»îÎý¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢»ä¤â¤½¤ì¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤È¥Ú¡¼¥¸¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÌ¡²è²È¤Ê¤éÃ¯¤·¤â¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï¢ºÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÎÀ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸Éô²°¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°Ï¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥ï¥¤¥ï¥¤¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¤¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢½ªÎ»¤ÈÆ±»þ¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤¬½ª¤ï¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£ÎÏ¤¬È´¤±¤Æ²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Á´ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡¢ËÒÌî¤Ä¤¯¤·¤ËÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤¿¡£Èà½÷¤ÎÂ¤¬Â®¤¯¤Æ¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Æ¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡£
¡Ö¤â¤·¡¢¤³¤ó¤Ê»Ò¤¬¤¤¤¿¤é¡¢Í§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤ÆÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»ä¤ÎÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Èº£¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø²Ö¤è¤êÌ¡²è¡Ù¡Ê¿ÀÈøÍÕ»Ò¡§Ãø¡¿KADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£