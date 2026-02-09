±üÅÄ±ÍÆó¡ÖÀ¯¼£²È¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ°¦ÃÎ¸©¤«¤é¾åµþ¤¹¤ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Çä¤ì¤º¡£Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¤Ë¤Æ3¥õ·î¤Û¤É¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¾õÂÖ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ä
±é·à¤ÎÀ¤³¦¤Ç»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢Âè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ëÌ¾Í¥¤¿¤Á¡£¤½¤Î¿ÍÀ¸¤ËË¬¤ì¤¿¡Ö3¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¡×¤È¤Ï¡½¡½¡£È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÈà¤é¤Î»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î´ØÍÆ»Ò¤¬¿Ö¤¯¡£Âè48²ó¤ÏÇÐÍ¥¤Î±üÅÄ±ÍÆó¤µ¤ó¡£20Âå¤Îº¢¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤¬Â³¤¡¢Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¤Ç3¥õ·î¤Û¤ÉÌë¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹±üÅÄ¤µ¤ó¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡½¡½¡£¡Ê»£±Æ¡§²¬ËÜÎ´»Ë¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¤ò´ÆÆÄÃæ¤Î±üÅÄ¤µ¤ó
¶õ¤ÎÅ·µ¤¤È¿´¤ÎÅ¾µ¡¤¬¡Ä¡Ä
¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿Ä¹¿È¡¢¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ç¥À¥ó¥Ç¥£¡£¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ç¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤Î¥À¥ó¥Ç¥£¥º¥à¤Ê¤Î¤¬¡¢¿§µ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¾¯Ç¯¤Îº¢¤«¤éÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤¤¤Ä¤«¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±üÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³°¹ñ¤Ç¤ÏÂçº¬Ìò¼Ô¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Ï¥à¥¢¥¯¥¿¡¼¡×¤È¸À¤¦¤È¤«¡£¥Ï¥à¤Ï¥Ú¥é¥Ú¥é¤Ç¡¢²¼¼ê¤ÊÌò¼Ô¤Û¤É¤¹¤°¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¬¤ë¤«¤é¡£¡Ö²¶¡¢¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¡¢Áê¼ê¤ò±ì¤Ë´¬¤¯¡¢¤½¤ÎºÂÃÌ¤¬³Ú¤·¤¤¡£
¡½¡½¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢¤º¤Ã¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê²á¤®¤Æ¤É¤³¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Ë¡¢¡ÖÀ¯¼£²È¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¾åµþ¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¼Â¤Ï±Ç²èÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£¤Ç¤âÇä¤ì¤ëÁ°¤ÎÌó10Ç¯¤Ã¤Æ¡¢Â¿Ê¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤Æ¤â¤½¤ì¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£
22ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»þ¡¢½ÂÃ«¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤ÎÏ©ÃÏ¤ËÀê¤¤»Õ¤¬5¿Í¤¯¤é¤¤´ù¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢»×¤ï¤ºÁ°¤Ë¹ø¤«¤±¤Æ¡¢¡ÖËÍ¡¢ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Öº¤¤Ã¤¿¤Í¡¢Æñ¤·¤¤¤è¡×¡£¡Ö¤¨¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤â¤¦500±ß¡×¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»ÅÊý¤Ê¤¯ÅÏ¤¹¤È¡¢¡Ö¤¦¤ó¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÇä¤ì¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¡£30¤¸¤ã¤ª¤Ã¤µ¤ó¤À¡£ÀÄ½Õ±Ç²è¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¸ªÍî¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤±¤ÉÇä¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬¤º¤¦¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë²ÈÄÂÌ¤Ê§¤¤¤Ç²È¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¡Ä¡Ä¡£¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¤Ç3¥õ·î¤Û¤ÉÌë¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤ÎÅ¾µ¡¤Ï¤½¤ÎÀÄ¶õ¤Î²¼¤ÇË¬¤ì¤ë¡£ÎÐ¤Îå°Ýß¤Î¾å¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢µÂ¤µ¤ó¤¬´é¤ËÇç¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤¹¤°30ºÐ¤À¤Ê¤¡¡¢ÇÐÍ¥¤ÏÄü¤á¤Æ¡¢Ä¹Ìî¤Î¥ê¥ó¥´Èª¤Ç¤Ç¤âÆ¯¤³¤¦¤«¤Ê¡¢¤¤¤ä¤Ç¤â¤â¤¦1Ç¯¤Ê¤ó¤È¤«¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÙ¥öÃ«¤ÎÍ§Ã£¤Î¤È¤³¤í¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆÃë¤á¤·¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
º£ÈÕ¡¢ÌÌÇò¤¤½¸¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤ªÁ°¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ã¤ÆÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢²ñÈñ3000±ßÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¹Ô¤¯¤è¡¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬°ÂÆ£ÏÂÄÅ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
½Ð²ñ¤Ã¤Æ5¥õ·î¤Çº§Ìó¤·¤Æ¡¢8¥õ·îÌÜ¤Î1·î6Æü¤Ë·ëº§¡£¤â¤¦¤½¤Î1·î¤ÎËö¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¤Ç¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§±üÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¤Ä¤Þ¤êÂè1¤ÎÅ¾µ¡¤Ï¡¢½ÂÃ«¤ÎÏ©¾åÀê¤¤»Õ¤ÎÍ½¸À¡£Âè2¤ÎÅ¾µ¡¤ÏÏÂÄÅÉ×¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡£¡ÖÂå¡¹ÌÚ¸ø±à¤ÎÀÄ¶õ¤Î²¼¡£¶õ¤ÎÅ·µ¤¤È¿´¤ÎÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¡×¤È¡¢±üÅÄ¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡½¡½¤½¤Îº¢¡¢»Å»ö¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËËè·î5Ëü±ßÁ°¼Ú¤ê¤¹¤ëËÍ¤ò¤½¤í¤½¤í¥¯¥Ó¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿»öÌ³½ê¤Ë¤Þ¤¿Á°¼Ú¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢»öÌ³°÷¤Î´ù¤ËÂæËÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡£Æ£ÅÄÉÒÈ¬´ÆÆÄ¤Î¡Ø¤â¤Ã¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë ¤â¤Ã¤È¤·¤¿¤¿¤«¤Ë¡Ù¤ÎÂæËÜ¡£
¡Ö¤³¤ìÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¡¢²¼¤ÎµÊÃãÅ¹¹Ô¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¡£¡Ö¤è¡¼¤·¡×¤Ã¤Æ»öÌ³½ê¤ØÌá¤Ã¤Æ¡¢¼ê»æ½ñ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì´ÆÆÄ¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤ËÂ÷¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¹¥´¶¿¨¤À¤Ã¤¿¡£¸åÆü¡¢´ÆÆÄ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¿³ºº¤Ë¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¼çÌò¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï·ù¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ã¤ÆÀÊÎ©¤Ã¤ÆÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÏËÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡ª¡¡¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ã¤ÆÈÄ¤Î´Ö¤ËÆ¬¤ò¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¤Æ¡£´é¾å¤²¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡£
¤½¤Î»þ¡¢Æ£ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÎÙ¤Ë¤Ïº¬´ßµÈÂÀÏº½õ´ÆÆÄ¡¢Ä¹Ã«ÀîÏÂÉ§´ÆÆÄÊä¤È¤¬¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¤¤¤¤¤«¤éº£Æü¤Ï¤â¤¦µ¢¤ì¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2Æü¸å¡¢»öÌ³½ê¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÆ£ÅÄÁÈ¡¢¼çÌò¤¢¤Ê¤¿¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬Ìë¤Î10»þÈ¾¤¯¤é¤¤¡£ÏÂÄÅ¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Æ2¥õ·î¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î»þ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Êú¤¹ç¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¤ò²¿²ó¤·¤¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¿·º§»þÂå¤Î±üÅÄ¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦°ÂÆ£ÏÂÄÅ¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§±üÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¿Íµ¤¼Ô¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤
¤½¤Î2¥õ·î¤Î´Ö¤Ë¡¢3¤Ä¤â¼çÌò¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤ËÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¤Ê¤·¤È¤²¤ë¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤Î¡£Æ£ÅÄÁÈ¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢ÅìÍÛ°ì´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤¬Åí°æ¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤ÎÁê¼êÌò¤Ç¡Ø¤â¤¦ËË¤Å¤¨¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¾¾ÃÝ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡£»³º¬À®Ç·´ÆÆÄ¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æµ¢¤ê¡¢¸åÆüºÆ¤Ó¾¾ÃÝ¤Ø¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢¡Ö·¯¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤«¤é¡×¡£¤½¤ì¤¬¡Ø¸ÞÈÖÄ®Í¼Ì¸Ï°¡Ù¡¢¾¾ºä·Ä»Ò¤µ¤ó¤ÎÁê¼êÌò¤Î½¤¹ÔÁÎ¡¦Àµ½ç¤ÎÌò¡£
¤½¤ÎÆü¡¢¾¾ÃÝËÜ¼Ò¤Î¥Ó¥ë¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ë¤¦¤Á¤Î¼ÒÄ¹¤ÈÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¤¦¤Á¤Ç¤Ï·¯¤¬½é¤á¤Æ¤À¤«¤é¡¢½Ð±éÎÁº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇËÍ¤¬¡ÖÆü³è¥í¥Þ¥ó¥Ý¥ë¥Î¤È¤«¤Î5ÇÜ¤Ç¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÄÌ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
°ì¤Ä¤Î±Ç²è¤¬É¾È½¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»Å»ö¤ÎÏÃ¤¬Íè¤ë¡£¤À¤±¤ÉËÍ¤Ï¡¢10Ç¯´ÖÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ë¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¡¢°ì¤Ä°ì¤ÄÂçÀÚ¤Ë»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎºîÉÊ¤Ç¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¤½¤Îº¢¡¢TBS¤Î¡ØÃË½÷7¿Í²ÆÊª¸ì¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡¢ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¤´Î¾¿Í¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤¤«¤éÂæ»ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤ÏÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤À¼¤Ç¥´¥Ë¥ç¥´¥Ë¥ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂæËÜ¤òÎ¥¤ì¤Æ¹¥¤¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤òÃý¤ë¡£°ÕÌ£¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤è¤·¡¢Âè2²ó¤«¤é¤Ï²¶¤â³Ð¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤³¤¦¡¢¤Ã¤Æ¡¢ÂæËÜ¤ÏºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¼Ö¤ÎÃæ¤«¿²¤ëÁ°¤ËÆÉ¤à¤À¤±¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¤¹¤´¤¤»ëÄ°Î¨¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤Ç¤â²¶¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¿Íµ¤¼Ô¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢1ºý¤ÎµÓËÜ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡Ø³¤¤ÈÆÇÌô¡Ù¡¢·§°æ·¼´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£¥ë¥ó¥ë¥ó¤Ç´ÆÆÄ¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´¶ìÏ«¤µ¤ó¡×¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÉô²°¤ò½Ð¤Æ¡¢Ä¹¤¤Ï²¼¤òÊâ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤¿¡£
»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤È2¿Í¤Çò¿²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼Â¤Ï¤¢¤Î»þ¡¢Ä¹¤¤Ï²¼¤òÊâ¤¯·¯¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
·§°æ·¼´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç¤Ï¡ØÀéÍøµÙ ËÜë´Ë·°äÊ¸¡Ù¤¬¤â¤Ã¤È¤â°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¨¤¨¡¢·§°æ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ·²¤ËÂ³¤±¤Æ½Ð¤Æ¡¢¡ØËÜë´Ë·¡Ù¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¶¤Ã¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÌò¤Ð¤«¤ê±é¤¸¤Æ¤ë¤Ê¡¢¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ°Õ¿ÞÅª¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó·§°æ¤µ¤ó¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤³¤«¤é¤Ï¡Ø¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿°¦¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ù¤ä¡Ø¶ËÆ»µ¼Ô¡Ù¤Ê¤É¤Î¼ç±é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¿ÀÂåÃ¤Ì¦´ÆÆÄ¤Î¡ØËÀ¤Î°¥¤·¤ß¡Ù¡£
ËÀ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¯¤¿¤Ð¤ëÃË¤À¤È¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥ä¥¯¥¶¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¤³¤ì¤¬¿ÀÂå¤µ¤ó¤Î°äºî¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï·§°æ³Ø¹»¤Î¶µÍÜ²ÝÄø¤ò·Ð¤Æ¡¢Âç³Ø±¡¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¿ÀÂå¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤ì¤Ç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤â13¸Ä¤â¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡¢Ì´¤Ï³ð¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«°ã¤¦¤³¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤«¤ß¤µ¤ó¤Ë¡Ö²¶¡¢ÇÐÍ¥¤ä¤á¤Æ´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÜ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¡ã¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡ä