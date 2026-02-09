ÄÔ´õÈþ¡¢Âè5»Ò¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼µÇ°¥Õ¥©¥È¸ø³«¡ÖÃå¤°¤ë¤ß²Ä°¦¤¤¡×¡Ö´é¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/09¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬2·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Âè5»Ò¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤òÊó¹ð¤·¡¢µÇ°¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÄÔ¤Ï¡ÖÌ´¤·¤ã¤óº£Æü¤Ç6¥ö·î¡×¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¸¸å6¥ö·î¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëµÇ°¥Õ¥©¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖHappy 1¡¿2 Birthday¡×¤Î¥ì¥¿¡¼¥Ð¥Ê¡¼¤ä²Ö¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥Ð¥ë¡¼¥ó¤¬¾þ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÊÉ¤òÇØ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ù¥Ó¡¼¥Á¥§¥¢¤ËºÂ¤ëÌ´¶õ¤Á¤ã¤ó¡¢Â©»Ò¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÄÔ¤Î3¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥æ¥á¥Ô¡¼¥Ï¡¼¥Õ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤µÇ°¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¡ô²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÌÇ¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö6¥ö·î¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¡×¡ÖÃå¤°¤ë¤ß²Ä°¦¤¤¡×¡Ö´é¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÅ·»È¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¹¬¤»¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÄÔ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤È2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡¢2010Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢2013Ç¯3·î¤Ë¤Ï¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¡¢2018Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¤Î¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÄÔ´õÈþ¡¢Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼µÇ°¥Õ¥©¥ÈÈäÏª
¢¡ÄÔ´õÈþ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÅ·»È¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÈ¿¶Á
