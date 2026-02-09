JR¶å½£¡¢¾®³ØÀ¸100±ß¤Ç¾è¤êÊüÂê¡Ö¤³¤É¤â¤Ü¤¦¤±¤ó¤¤Ã¤×¡×È¯Çä¡¡½ÕµÙ¤ß¤ÈGW¤ËÀßÄê
JR¶å½£¤Ï¡¢¡Ö¤³¤É¤â¤Ü¤¦¤±¤ó¤¤Ã¤×¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¾®³Ø¹»6Ç¯À¸°Ê²¼¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢JR¶å½£¤ÎÉáÄÌ¡¦²÷Â®¤ÈJR¶å½£¥Ð¥¹¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹Á´Àþ¤¬1Æü¾è¤êÊüÂê¡£ÆÃµÞ·ô¤òÊÌÅÓ¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢JR¶å½£¤Î¿·´´Àþ¤äÆÃµÞ¡¢D¡õSÎó¼Ö¤Ë¤â¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¡£
È¯Çä¤ÏJR¶å½£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÎó¼ÖÍ½Ìó¤È»ØÄêÀÊ·ôÇäµ¡¤Ë¸Â¤ë¡£JR¶å½£°Ê³°¤Î¶è´Ö¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¡¢»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Î¾®ÁÒ¡ÁÇîÂ¿±Ø¤äÊ¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´¤Ê¤É¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÎÁ¶â¤Ï100±ß¡£Í¸ú´ü´Ö¤Ï1Æü¡£ÍøÍÑ´ü´Ö¤Ï3·î14Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¤È4·î25Æü¤«¤é5·î6Æü¤Þ¤Ç¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2·î14Æü¤«¤é5·î5Æü¤Þ¤Ç¡£¹ØÆþ¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢JR¶å½£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÎó¼ÖÍ½Ìó¤ÏÁ°Æü¤Î¸á¸å11»þ¤Þ¤Ç¡£±ØÁë¸ý¤Ç¤ÏÈÎÇä¤·¤Ê¤¤¡£