¡¡¸½¿¦¤È¿·¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿ÄÅ»³»ÔÄ¹Áªµó¤¬8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¿Í¤Ç°å»Õ¤Î¸÷°æÁï¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ìµ½êÂ°¡¦¿·¿Í¤Ç°å»Õ¤Î¸÷°æÁï¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤Ï¡¢Ìó1Ëü7400É¼¤ò³ÍÆÀ¡£
¡¡¸½¿¦¤Ç3²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ã«¸ý¤µ¤ó¤òÌó2500É¼¤Îº¹¤ÇÇË¤ê¡¢»°¤Ä¤É¤â¤¨¤ÎÁªµóÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åê³«É¼¤¬½°±¡Áª¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿ÄÅ»³»ÔÄ¹Áª¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï¡¢Á°²ó¤è¤ê10¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¹â¤¤58.84¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¡£´õË¾¤¬»ý¤Æ¤ë¤³¤È¡£ÉÔÅÐ¹»¤äÈ¯Ã£¤ÎÆÃÀ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¶µ°é¤ÈÊ¡»ã¤ÎÏ¢·È¡¢¤³¤ì¤ò¤Þ¤º°ìÈÖ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×