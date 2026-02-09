À¾Éð¡¢4·î12Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡ß¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶ -Second Season-¡Ù¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡À¾Éð¤Ï9Æü¡¢4·î12Æü(Æü)¤Ë¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¡¢¿Íµ¤Ìîµå¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶ -Second Season-¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢Æ±ºî¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë°©ºäÎÉÂÀ¤µ¤ó(ÂôÂ¼±É½ã Ìò)¡¢Åç粼¿®Ä¹¤µ¤ó(¹ßÃ«¶Ç Ìò)¡¢²¼Ìî¹É¤µ¤ó(Àî¾å·û»Ë Ìò)¤¬Íè¾ì¡£»î¹çÁ°¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ä¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¡¢»î¹çÃæ¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ä¡¢°ìÉô¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÁª¼ê¤ò¤«¤ï¤¤¤¯¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤âÀ©ºîÃæ¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢µå¾ìÆâ¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÀßÃÖ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£ÅöÆü¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ä¥°¥Ã¥º¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡Âè¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¡£