¡ÖÇ¯¶â·«¤ê¾å¤²¼õµë¡×¤Ï¡È80ºÐ10¥ö·î¡É¤¬Â»±×Ê¬´ô¤Ë¡£¤¢¤¨¤Æ60ºÐ¤«¤é¤Î¼õµë¤òÁª¤Ö¡Ö3¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤È»ñ»ºÀïÎ¬¡ÚÅìÂçÂ´FP¤¬²òÀâ¡Û
ÄÌ¾ï¡¢65ºÐ¤«¤é¼õµë¤¬»Ï¤Þ¤ëÇ¯¶â¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÃ»60ºÐ¤«¤éÁ°ÅÝ¤·¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡Ö·«¤ê¾å¤²¼õµë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤ÆÂ»¤ò¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³èÍÑ¼¡Âè¤ÇÏ·¸åÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÉþÉôÄç¾¼»á¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡ØÅìÂçÂ´¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¶µ¤¨¤ë ÆÏ¤±½Ð¤À¤±¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ª¶âÂçÁ´--°ìÀ¸¥È¥¯¤¹¤ë¡ª¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤Î¤ª¶â»öÅµ¡Ù¡Ê¼«Í³¹ñÌ±¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¢ÊÔ½¸¤·¡¢Ç¯¶â·«¤ê¾å¤²¼õµë¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
·«¤ê¾å¤²¼õµë¤È¤Ï
¡Ö·«¤ê¾å¤²¼õµë¡×¤Ç¤Ï65ºÐ¤è¤êÁ°¤ËÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¨¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤â¤é¤¦Ç¯¶â¤Î¶â³Û¤¬°ìÀ¸¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÉÔÍø¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¸ú³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢°Õ³°¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¤Ë¤Ï¡Ö·«¤ê¾å¤²¼õµë¡×¡Ö·«¤ê²¼¤²¼õµë¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ï¡¢Ç¯¶â¤Î¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤Ï65ºÐ¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢60ºÐ¤«¤é75ºÐ¤Þ¤Ç1¥ö·îÃ±°Ì¤Ç¼«Í³¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
60ºÐ¤«¤é64ºÐ11¥ö·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¤â¤é¤¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ò¡Ö·«¤ê¾å¤²¼õµë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£·«¤ê¾å¤²¼õµë¤ò¤¹¤ë¤È¡¢1¥ö·îÅö¤¿¤ê0.4¡ó¡Ê¢¨¡Ë¡¢1Ç¯¤Ç4.8¡ó¡¢Ç¯¶â¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£60ºÐ¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö·«¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢24¡ó¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬°ìÀ¸Â³¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ 1962Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ37Ç¯¡Ë4·î1Æü°ÊÁ°À¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Ï0.5¡ó
¤â¤·¡¢ËÜÍè¤ÎÇ¯¶â¼õµë³Û¤¬·î´Ö14.4Ëü±ß¡ÊÇ¯´Ö172.8Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢5Ç¯¤Î·«¤ê¾å¤²¤ò¤¹¤ì¤Ð60ºÐ¤«¤éÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¨¤ëÂå¤ï¤ê¤ËÇ¯´ÖÌó131Ëü±ß¤·¤«¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·«¤ê¾å¤²¼õµë¤ò¤¹¤ë¤ÈÂ»¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤é¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÎ¾Êý¤òÆ±»þ¤Ë·«¤ê¾å¤²¤ë
Ç¯¶â¤Ë¤Ï¡ÖÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡×¡ÖÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¢¼«±Ä¶È¼Ô¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡ÖÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡×¤À¤±¡¢²ñ¼Ò¶Ð¤á¤Î´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡ÖÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡×¡ÖÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤ÎÎ¾Êý¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¤Î·«¤ê¾å¤²¼õµë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡×¡ÖÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤ÎÎ¾Êý¤òÆ±»þ¤Ë·«¤ê¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê·«¤ê²¼¤²¤ë¾ì¹ç¤ÏÊÒÊý¤À¤±¤ÎÁªÂò¤¬²ÄÇ½¡Ë¡£
·«¤ê¾å¤²¼õµë¤Î3¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¥á¥ê¥Ã¥È¡·ò¹¯¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¨¤ë
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡Ö´Ê°×À¸Ì¿É½¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÏÃËÀ¤¬81.09ºÐ¡¢½÷À¤¬87.14ºÐ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Þ¤Ç·ò¹¯¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯À¸³è¤Ç¤¤ë´ü´Ö¡×¤ò·ò¹¯¼÷Ì¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬72.6ºÐ¡¢½÷À¤¬75.5ºÐ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤ÐÆ±¤¸100Ëü±ß¤ò¤â¤é¤¦¤È¤·¤Æ¡¢60ºÐ¤Ç¤â¤é¤¦¤Î¤È80ºÐ¤Ç¤â¤é¤¦¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢»È¤¤Æ»¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡60Âå¤Ê¤é¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Î¹¹Ô.¼ñÌ£¤ä¿©»ö¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢80ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ÐÂ¹ø¤¬¤«¤Ê¤ê¼å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²È¤«¤é½Ð¤ë¤³¤È¤¹¤é¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¤Ê¤¦¤Á¤ËÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¨¤Ð¡¢Í¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¢½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇ¤òÁÀ¤¤¤ä¤¹¤¤
½»Ì±ÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢½»Ì±ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÉéÃ´³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¤ÂÓÁ´°÷¤¬½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇ¤À¤È¡Ö½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¡×¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ä¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´³Û¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑÎÁ¤Î¸º³Û¡¢Âç³Ø¤ÎÆþ³Ø¶â.¼ø¶ÈÎÁ¤Î¸ºÌÈ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯°Ê¹ß¡¢ËèÇ¯¡¢»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµëÉÕ¶â¤â½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤¬¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ç¯´ÖÌó6Ëü±ß¤Î¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô»Ù±çµëÉÕ¶â¡×¤â¤º¤Ã¤È¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤Ï¡¢ÆÈ¿È¤ÎÊý¤Ï¡¢65ºÐÌ¤Ëþ¤¬105Ëü±ß¡¢65ºÐ°Ê¾å¤¬155Ëü±ß¤Ç¤¹¡£É×ÉØÀ¤ÂÓ¤ÎÊý¤Ï¡¢65ºÐÌ¤Ëþ¤¬Ìó171Ëü±ß¡Ê¢¨¡Ë¡¢65ºÐ°Ê¾å¤¬211Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¢¨Àµ³Î¤Ë¤Ï¡¢1,713,333±ß
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ç¯¶â¼õµë³Û¤¬Ê¿¶Ñ¤Î·î´Ö14.4Ëü±ß¡ÊÇ¯´Ö172.8Ëü±ß¡Ë¤À¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÆÈ¿È¤ÎÊý¤Î¾ì¹ç¡¢65ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤â65ºÐ°Ê¾å¤Ç¤â½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£60ºÐ·«¤ê¾å¤²¼õµë¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯´ÖÌó131Ëü±ß¤Ç¤¹¡£60¡Á64ºÐ¤Î´Ö¤Ï½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤Ï½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É×ÉØÀ¤ÂÓ¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢60ºÐ¤«¤é½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇ¤Ç¤¹¡£
·«¤ê¾å¤²¼õµë¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯¶â°Ê³°¤Ë¼ýÆþ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î½êÆÀÀÇ²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤Ï°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢½»Ì±ÀÇ¤ÎÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È£Ç¯¶â¤òÅê»ñ¤Ë²ó¤»¤Ð¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤»¤ë
»ñ»º¤¬¤¢¤Ã¤ÆÏ·¸å»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢60ºÐ·«¤ê¾å¤²¼õµë¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿Ç¯¶â¤òÅê»ñ¤Ë²ó¤¹¤È¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¡×¤ò¤·¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·NISA¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Á´³ÛÈó²ÝÀÇ¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
65ºÐ¤Þ¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡¢±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ï»Ï¤á¤ë¤Î¤¬Áá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤É¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Åê»ñ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢65ºÐ¤«¤éÇ¯¶â¼õµë¤ÇÅê»ñ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢60ºÐ·«¤ê¾å¤²¼õµë¤ÇÅê»ñ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£90ºÐ¤Þ¤Ç¼è¤êÊø¤¹Á°Äó¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¿·NISA¤ÇÉ¬Í×¤Ê±¿Íø²ó¤ê¤Ï1.65¡ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤ÊÍø²ó¤ê¤Ç¤¹¡£
60歳繰り上げ×新NISAで運用利回り1.65%のケースでの、運用資産額の推移
¤¿¤À¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢±¿ÍÑÅê»ñ¤Ë¤Ï¸µËÜ³ä¤ì¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ñ»º¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬´Î¿´¤Ç¤¹¡£
Â»±×Ê¬´ôÅÀ¤Ï80ºÐ10¥ö·î
60ºÐ·«¤ê¾å¤²¼õµë¤ÎÎßÀÑ¼õµë³Û¤è¤ê¡¢65ºÐ¼õµë¤ÎÎßÀÑ¼õµë³Û¤¬¾å²ó¤ë¤Î¤Ï¡¢80ºÐ10¥ö·î¤Î¤È¤¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â»±×Ê¬´ôÅÀ¤Ï80ºÐ10¥ö·î¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤è¤êÄ¹À¸¤¤¹¤ë¤ÈÂ»¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÇ¯Îð¤¬Áá¤±¤ì¤ÐÆÀ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬°ú¤«¤ì¤ëÁ°¤Î³ÛÌÌ¤Ç·×»»¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ê¼è¤ê¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢·«¤ê¾å¤²¤Ï¤è¤êÍÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤Î¶â³Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·î³Û16Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢61ºÐ·«¤ê¾å¤²¤ÎÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¤Ï¡¢¤ª¤ª¤è¤½85ºÐ¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤Ï¤¤¤ÄË´¤¯¤Ê¤ë¤«Ã¯¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎºÇÂç¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤ËÂ»ÆÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤´¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¯¶â¼õµë³«»Ï¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
