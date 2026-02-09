インテリ歌手・古内東子が『Qさま!!』初参戦！“日本の温泉地ベスト15”からの出題で学力王を決定

本日2月9日（月）の『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』は、3時間スペシャルを放送。

今回は番組初となる、寒い冬にぴったりの温泉地ランキング。「旅のプロが選ぶ！冬に行きたい！日本の温泉地ベスト15」と題し、日本の温泉地に関する問題で学力王を決定する。

旅行雑誌編集者やカメラマン、温泉の専門家など旅のプロにアンケートを取り、この寒い冬だからこそ行きたいオススメの温泉地をランキング形式で紹介。

定番の温泉地はもちろん、旅のプロ厳選の知る人ぞ知る秘湯、さらには冬しか見られない絶景を楽しめる温泉地など、日本全国の魅力的な温泉が続々登場する。

温泉だけでなく、グルメや周辺の観光情報も合わせて紹介されるので、この冬の旅行先の参考になること間違いなしだ。

解答者はAブロック、Bブロックに分かれて予選を戦う。

Aブロックには、カズレーザー、QuizKnock鶴崎修功、村井美樹、やくみつるのほか、俳優の武田真治、星野真里、IS:SUEのYUUKI、真空ジェシカのガク、そしてインテリアーティストの古内東子が初登場する。

一方のBブロックには、井桁弘恵、石原良純、ロザン宇治原史規、片岡信和、名取裕子、ビビる大木、三浦奈保子、timelesz篠塚大輝、そしてフリーアナウンサーの袴田彩会が初参戦。

予選突破をかけて熱い戦いを繰り広げ、見事決勝ラウンドに駒を進めることになるメンバーは…。

日本全国に数ある温泉地の中でNo.1に輝くのはどこなのか、そして今回の学力王は誰の手に？