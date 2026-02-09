トヨタ「プリウス」の…クーペ!?

トヨタ「プリウス」は1997年の登場以来、ハイブリッド車の象徴として進化を続け、現行5代目ではスポーツカーのような大胆なスタイルが大きな話題となりました。

そんなプリウスをさらにアグレッシブな姿へと再構築した3Dコンセプトが公開され、ユーザーからも多くの反響が寄せられています。

【画像】超カッコいい！ トヨタ新型「プリウス“クーペ”CG」画像で見る（50枚）

現行プリウスを題材に多数のカスタムCGを手がけてきた「zephyr_designz」氏は、ワイドボディキット装着仕様をベースにした「ロードスター化」CGを公開しています。

このCGは、プリウスのシルエットを残しつつ、前後フェンダーの拡幅やダクト付きフロントバンパーを組み合わせ、スポーツモデルを意識した外観に仕上げられています。

さらに、マクラーレン「765LT」を参考にしたというベントフードも追加され、フロントまわりの存在感が強調されています。

リアはダックテール風スポイラーや、ポルシェ「911スピードスター」を想起させるリアディフューザーを採用。マフラーはセンター2本出しへ変更され、後方からの印象も従来と異なる構成となっています。

ボディは2ドア化され、ルーフを撤去したロードスター形状へ再構成。後席部分は取り払われ、スポーツカーを意識したリアデザインに変更されています。

リアフードには切り欠きが設けられ、後席スペースをラゲッジ的に活用する可能性も示唆されます。

足まわりは低い車高にHRE522ホイールとアドバン ネオバAD08Rを組み合わせ、走行性能を意識した仕様に。

オープン化により露出が増えたインテリアは、基本デザインはノーマルを踏襲しつつ、スポーツシートやバイザーレスのメーター類が組み合わされています。

※ ※ ※

このCGについて、ユーザーからはさまざまな声が寄せられています。

デザイン面では「プリウスとは思えない迫力」「この攻め方はアリ」といった驚きと好意的な意見が多く、カスタム性についても「実車で見てみたい」という期待の声が上がっています。

さらに「市販化は無理でもキットは欲しい」「ワイドボディだけでも出たら買いたい」といった実現性を求める声も見られ、関心の高さがうかがえます。

2ドア化やロードスター化といった大幅な変更は3Dコンセプトならではの表現ですが、ベースとなるワイドボディキットは将来的に実際の製作も予定されており、今後の展開が注目されます。