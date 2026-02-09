＜速報＞松山英樹が大会3勝目へ 前半2アンダーの単独首位ターン
＜WMフェニックス・オープン 最終日◇8日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞米国男子ツアーは最終ラウンドが進行している。
【動画】ギャラリー熱狂！ 松山英樹の6連続バーディ
全選手の前半9ホールが終了。単独首位でこの日を迎えた2016年と17年大会覇者の松山英樹は、前半にボギーなしで2つスコアを伸ばし、トータル15アンダーでトップの座をキープして後半へ向かった。1打差2位タイにキム・シウー（韓国）とマイケル・トルビョンセン（米国）、2打差4位にアクシャイ・バティア（米国）が続いている。日本勢は5人が出場。単独トップに松山、トータル11アンダー・9位タイに久常涼、トータル2アンダー・68位タイに平田憲聖、トータル1アンダー・65位タイに金谷拓実、トータル1オーバー・70位タイに中島啓太がプレー中だ。
