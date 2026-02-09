宮近海斗（Travis Japan）が岡田将生主演の金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』に出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

宮近海斗（Travis Japan）が金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』に出演する。

■宮近が演じるのは、青委警察署刑事課強行犯係の巡査

TBSで4月期、金曜ドラマ枠（毎週金曜よる10時）で放送される岡田将生主演の『田鎖ブラザーズ』は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか２日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。

岡田将生演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔は、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。さらに、質屋の店主と情報屋のふたつの顔をもつミステリアスな女性・足利晴子役で井川遥、真のバディ刑事・宮藤詩織役で中条あやみの出演も決定している。

映画『ラストマイル』や、ドラマ『アンナチュラル』『ＭＩＵ４０４』『最愛』など、クライムサスペンスの名手としてドラマファンから圧倒的な支持を受ける新井順子プロデューサーが手掛ける。

宮近が演じるのは、青委警察署刑事課強行犯係の巡査・石坂直樹。真たちの背中を追い、泥臭い現場仕事にも奔走する。緊迫した空気が漂う捜査の最前線にあっても場を和ませるお茶目な一面を併せ持ち、殺伐としがちなチームを明るく照らすムードメーカーだ。フレッシュなエネルギーを放つ宮近が、日々過酷な捜査を行う強行犯係にどのような息吹を吹き込むのか期待が高まる。

さらに同課のメンバーとして岸谷五朗の出演が決定。岸谷が演じるのは、真の直属の上司である青委警察署刑事課強行犯係 係長の警部補・小池俊太。小池は石坂とバディを組み、冷静沈着な采配でチームを率いる。これまで数々の名作で圧倒的な存在感を放ってきた岸谷が、本作では静かなる凄みを纏う警部補に扮する。執念深く時に暴走する真と、冷静で無口な稔。対照的な“田鎖ブラザーズ”を時に厳しく、時に温かく見守るその重厚な姿は、物語の強固な土台となり、作品に深みをもたらす存在となる。

■番組情報

金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』

4月放送スタート

毎週金曜22:00～22:54

出演：

岡田将生

染谷将太

中条あやみ

宮近海斗

井川遥

岸谷五朗

製作：ＴＢＳスパークル ＴＢＳ

脚本：渡辺啓

演出：

山本剛義（『石子と羽男―そんなコトで訴えます？―』『最愛』『海に降る』『絆~走れ奇跡の子馬~』、映画『家族のはなし』など）

坂上卓哉（Netflix『俺のこと、なんか言ってた？』『不適切にもほどがある！』『対岸の家事～これが、私の生きる道！～』など）

川口結（『まどか26歳、研修医やってます！』）

撮影監督：

宗賢次郎（映画『レンタル・ファミリー』『＃拡散』『遠い山なみの光』『ある男』『すばらしき世界』『フェンス』など）

プロデュース：新井順子

（『アンナチュラル』『ＭＩＵ４０４』『最愛』『下剋上球児』『９ボーダー』『海に眠るダイヤモンド』映画『ラストマイル』など）

編成：高柳健人 吉藤芽衣

