『頭がいい犬種』5選

高い学習能力を持つ犬は、「指示の理解力の速さ」「状況判断能力の高さ」「問題解決能力の優秀さ」「優れた記憶力」「人間との高いコミュニケーション能力」を総合的にみて判断されます。

では、一般的に「頭がいい」と言われる犬種には、どのような犬種が該当するのでしょうか。ここでは頭がいいと言われる犬種とその理由を解説します。

1.ボーダーコリー

ボーダーコリーは、犬の中でも群を抜いて知能が高い犬種として知られています。指示されたことを正確に、素早く理解することができ、なおかつ牧羊犬として活躍する犬種なので、状況判断能力にも優れています。

さらに記憶力も高く、あるボーダーコリーは、以前、飼い主と訪れた場所へのルート（道順）を正確に記憶しており、飼い主を目的地まで案内することができたという体験談も！

2.プードル犬種

プードル犬種といえば、日本国内でも小型のトイプードルが高い人気を誇っていますが、実はトイプードルを含むプードル犬種は、犬の中でも2番目に知能が高い犬種と言われています。

記憶力や学習能力に優れており、教えられたことを他の犬種よりもはるかに早いスピードで理解することがわかっています。近年では、小さいながらも警察犬として抜擢されるほど、その賢さを発揮している犬種です。

3.ジャーマンシェパードドッグ

賢い犬と聞いて、まず思い浮かべるのがジャーマンシェパードドッグという人も多いのではないでしょうか。世界中で警察犬や軍用犬、麻薬探知犬として活躍している犬種です。

指示を理解する速さはもちろんのこと、その場の状況に合わせて自分で考え行動する能力も高く、警察の最高のパートナーとして大活躍している犬も少なくありません。

4.ゴールデンレトリバー

明るく陽気なイメージの強いゴールデンレトリバーは、その反面、非常に知能の高い犬種として人気です。実は、元々狩猟犬として活躍していた犬種なので、学習能力の高さや指示の理解力の高さ、状況判断能力などに優れています。

また、人間のことが特に大好きな犬種なので、コミュニケーション能力も高いです。番犬には向いていませんが、セラピードッグや災害救助犬として活躍することが多くみられます。

5.ドーベルマン

ドーベルマンも軍用犬や警察犬、警備犬として世界中で活躍している犬種です。とにかく忍耐力が強く、学習能力の高さと指示を的確に実行へ移す正確性は非常に高いと評されています。

また、信頼できる相手として認めた人間には忠実に尽くし、指示の理解能力も非常に優れているため、軍用犬や警察犬、警備犬として活躍しています。

犬を賢く育てるトレーニング方法

犬を賢く育てるには、さまざまな経験や遊びを通して、いろんな刺激を楽しく受けさせることがとても重要です。また、遊びの中で、楽しさだけでなく頭を使う工夫を取り入れると、自然と学習能力や問題解決能力が養われるでしょう。

子犬期にいろんな体験（場所、遊び、交流）をさせる 良い行動には、その場でたくさん褒める 悪い行動は無視や簡潔に「ダメ」という言葉で少しずつ理解させる 犬種ごとの習性を理解して適したトレーニング遊びを一緒に楽しむ おやつ探しやパズルなど知育遊びや知育トイを積極的に取り入れる 家でできる簡易的なアジリティートレーニングを行う

賢く育てるためには、頭を使った遊びだけではいけません。しっかり体を動かすことも脳の活性化につながったり、新たな刺激につながったりするため、毎日の散歩はもちろん、体を動かしながら頭を使うアジリティートレーニングなども取り入れてみましょう。

また、犬種ごとに得意分野は異なるので、愛犬の習性を生かした遊びを多く取り入れ、褒めて自信をつけさせることも大事です。

まとめ

今回は「頭がいい」と言われている犬種を中心にご紹介しましたが、賢さは犬種としての要素だけでなく、後天的な育て方も大きく影響します。愛犬を賢い犬に育てたいと考えている方は、日頃の遊びやトレーニングに頭を使う工夫を取り入れてみてください。