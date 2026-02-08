「Access Hollywood」のインタビューで米国のスポーツ文化に言及

ドジャースの大谷翔平投手が、米国最大のスポーツイベント「スーパーボウル」について意外な本音を明かした。米テレビ番組「Access Hollywood」のインタビューに応じた際、日本にいた頃は「何のこっちゃよくわからなかった」と語っている。

インタビューの中で大谷は、愛犬のデコピン（米国名デコイ）とともにどのチームを応援するのかと問われ、苦笑いしながら回答。「日本にいる時は本当にスーパーボウルとかも全然見てなかった」と当時の心境を語った。NFLは、米国ではMLBを圧倒的に上回る人気度。渡米後に現地での盛り上がりを肌で感じたことで、ようやくその熱量を理解したという。

大谷「こっちに来てそういう文化があるっていう、休日の楽しみ方みたいなのは、スポーツの1つのイベントに対して本当にいい文化だなとは思ってますね」と、生活の一部として根付いている習慣に感銘を受けた様子だった。地元メディア「ドジャース・ネーション」も、この大谷の「驚きな見解」を特集するなど、米国内でも注目を浴びている。（Full-Count編集部）