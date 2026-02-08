浜辺美波、目黒蓮と並ぶと「お父さんと娘みたいじゃない？」
女優の浜辺美波（25歳）が、2月8日放送の情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）に出演。共演するSnow Man・目黒蓮との身長差について、並んだ際に「お父さんと娘みたいじゃない？」と感じたエピソードを語った。
映画「ほどなく、お別れです」に出演している浜辺と目黒が、宣伝を兼ねて番組のインタビューに対応。浜辺は目黒の印象について「とにかく役と向き合ってらっしゃるのは、想像以上にその印象が強かったです。ただ、バラエティーとか、取材とかでは、もう、すっごく話してくださるんですよ。頼もしい！笑いを取ってくださる、笑顔が多い！助かります！すごい心強いですね」と絶賛した。
一方、目黒が浜辺について「いつも、（隣に）並びたがらないんですよ」と明かすと、浜辺は「並んだ時、ちょっと難しいんですよ。お洒落な感じの1枚絵に収まるのが。他の人の時とかどうしてました？」とその理由を説明。目黒が「収まってましたよ、いい感じに」と笑うと、浜辺は「なんか、お父さんと娘みたいじゃない？とか言ってて。（目黒も）『幼稚園いってらっしゃい』『中学校いってらっしゃい』って」と、身長差ゆえに子供扱いされた微笑ましいやり取りを振り返り、笑いを誘った。
映画「ほどなく、お別れです」に出演している浜辺と目黒が、宣伝を兼ねて番組のインタビューに対応。浜辺は目黒の印象について「とにかく役と向き合ってらっしゃるのは、想像以上にその印象が強かったです。ただ、バラエティーとか、取材とかでは、もう、すっごく話してくださるんですよ。頼もしい！笑いを取ってくださる、笑顔が多い！助かります！すごい心強いですね」と絶賛した。