京都20歳DF飯田陸斗がラトビアへ期限付き移籍「約11年間本当にありがとうございました」
京都サンガF.C.は8日、DF飯田陸斗(20)がスーペルノバ(ラトビア1部)へ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年12月31日までとしている。
飯田は京都の下部組織出身で24年にトップチームへ昇格した。プロ1年目は夏に奈良クラブへ育成形期限付き移籍してJ3リーグ2試合に出場。ただ復帰した昨季を含めて京都での公式戦出場はルヴァンカップの1試合にとどまっていた。
1月に海外クラブへの練習参加のためチームを離脱することが発表されていたなか、新天地はラトビアに決定。スーペルノバは昨季のラトビア1部で10チーム中8位だった。
飯田はクラブを通じて「この度、SKスーペルノヴァに期限付き移籍する決断をしました。スクールから始まり、約11年間本当にありがとうございました。これまで支えてくださった京都サンガF.C.の関係者の皆さまには、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。活躍して、良いニュースを届けられるように覚悟を持って挑みます。これからも応援していただけると嬉しいです。ありがとうございました!」とコメントしている。
