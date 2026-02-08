なえなの、“珍しい”本名告白で自画自賛 同名の人には「会ったことない」
【モデルプレス＝2026/02/08】タレントのなえなのが、2月8日放送のTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」（毎週日曜11：45〜）に生出演。本名を明かした。
この日、番組では6日に開幕したのミラノ・コルティナ五輪について特集。日本勢初の金メダルを獲得したスノーボード男子ビッグエア・木村葵来（きむら・きら）選手の話題になると、“きら”という名前について、木村選手の父親が好きな『機動戦士ガンダムSEED』の登場人物“キラ・ヤマト”から命名された紹介された。
和田アキ子から「名前で言えば、なえなのちゃんも珍しい名前だと思う」と振られたなえなのは、「本名が“なえ”なんです」と告白。同じ名前の人には「まだ会ったことない」と明かし、「可愛いですよね」と自画自賛して笑顔を見せた。
なえなのの“なの”については、「あとで付けました。あだ名みたいな感じで」と説明。続けて「あまりいないので、アッコさんにもなかなか覚えてもらえず…」と話し、スタジオの笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
◆スキー日本代表・木村葵来選手、名前の由来はガンダム
◆なえなの、本名告白「あまりいない」
