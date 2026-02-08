【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

Solarainは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、「とある科学の超電磁砲T」や「魔都精兵のスレイブ」などのフィギュアを展示している。

今回イベント会場の合同企業ブース「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40」では、「とある科学の超電磁砲T」より「食蜂操祈 ネグリジェVer.」、「魔都精兵のスレイブ2」より「山城 恋」、「STEINS;GATE」より「牧瀬紅莉栖 Racing Ver.」などのデコマスを展示。

また「文豪ストレイドッグス 迷ヰ犬怪奇譚」より「[賀正]太宰治」の原型や、ニトロプラスのライブマスコットガール「すーぱーそに子 エクササイズVer.」のデコマスも展示されている。

【食蜂操祈 ネグリジェVer.】【山城 恋】【牧瀬紅莉栖 Racing Ver.】【[賀正]太宰治】【すーぱーそに子 エクササイズVer.】

(C)2018 鎌池和馬／冬川基／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／PROJECT-RAILGUN T

(C)タカヒロ・竹村洋平／集英社・魔防隊第2広報部

(C)MAGES./NITRO PLUS

(C)2016 朝霧カフカ・春河35/ ＫＡＤＯＫＡＷＡ /文豪ストレイドッグス製作委員会 (C)2017 Ambition Co., Ltd.

(C)2006 NITRO ORIGIN

