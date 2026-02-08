PLUMから「ごちうさ」チノがプラモデル化。データ原型が初公開！【#ワンフェス】「ブルアカ」ノノミ＆ミヨの1/7フィギュア化も決定
【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円
(C) Koi・芳文社／ご注文はBLOOM製作委員会ですか？
ホビーブランド「PLUM」を展開するピーエムオフィスエーは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、今後の企画ラインナップを発表した。
今回ピーエムオフィスエーは、「プラフィア」シリーズでプラスチックキット化される予定のアニメ「ご注文はうさぎですか？BLOOM」チノのデータ原型を初公開。
加えてスマートフォン向けゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」ノノミ（メモリアルロビーVer.）とミヨの1/7スケールフィギュア化を発表した。【プラフィアシリーズ新企画「ご注文はうさぎですか？BLOOM」チノ】 【「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」ノノミ（メモリアルロビーVer.）】 【「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」ミヨ】
(C)NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.