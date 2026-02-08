感動を呼んだビッグエア決勝を米解説者が「あれは本当に退屈だった」と“不規則発言”で波紋　日本人選手のワンツーフィニッシュに「予選のほうがずっと面白かった」【冬季五輪】

ビッグエアは日本勢がワンツーフィニッシュの快挙を見せた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ冬季五輪、現地2月7日に行われたスノーボード男子ビッグエア決勝で日本勢が歴史的快挙を見せた。

スノーボード最初の決勝種目となった男子ビッグエアで五輪初出場となった木村葵来が179.50点で今大会の日本勢最初の金メダルを獲得。さらに木俣椋真も171.50点の2位につけ、日本勢ワンツーフィニッシュの快挙を達成した。

【写真】氷上と雪上のヒロインたち 冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！

木村は1回目に大技の5回転半を成功させ、全体トップとなると2回目こそ転倒したが、3回目でも再度5回転半と圧巻のすべりで圧倒。大逆転で金メダルを獲得。

さらに銀メダルに輝いた木俣も1回目に5回転半の大技で86.25点を記録。さらに、2回目でも同じく5回転半の大技で85.25点と高難度の大技をしっかり決めて、木村に次ぐ全体2位で日本人ワンツーフィニッシュを決めた。

この種目で男子のメダルは初の快挙。しかもワンツーフィニッシュと新たな日本のお家芸となる快挙に早朝から日本のファンも大興奮。「素晴らしい快挙」「感動をもらった」「起きていた甲斐があった」など多く声が飛び交った。