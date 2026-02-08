飼い主さんに呼ばれ振り向いた猫…。びっくりした様子が反響を呼んでいます。話題の投稿は11万回以上表示され、1000件を超える「いいね」を獲得しています。

【動画：顔パック中、猫を驚かせようと名前を呼んだら…まるで人間のような『驚きの反応』】

もう一度見ずにはいられなかった！

Xアカウント「元野良猫のみーたん」に投稿されたのは、思わず二度見しちゃった猫ちゃん。ストーブの前でまったりと毛づくろいをしていた猫のみーたん。飼い主さんが後ろから名前を呼びますが、毛づくろいに夢中のようです。

飼い主さんが「ねーこさん」と呼び方を変えてみたところ、やっとみーたんが振り向いてくれたそうです。再び毛づくろいを始めようとしたみーたんですが、すごい速さで飼い主さんを二度見したのだそう。実は、飼い主さんは顔にパックをしていて、みーたんを驚かせようと名前を呼んでいたそうです。飼い主さんの思惑どおり、あまりの変貌ぶりに二度見したみーたんでした。

二度見に「かわいい」の声

みーたんの二度見を見たXユーザーたちからは「二度見している！」「２度見のガン見のお顔と「…。」のお顔も可愛いです」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「元野良猫のみーたん」では、この他にもみーたんのかわいい日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「元野良猫のみーたん」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。