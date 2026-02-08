「5年ぶりのイメチェン」ならコレ！！【40・50代】こなれ & 上品見え♡「エレガントウルフ」

長い間、同じようなヘアスタイルを続けてきたけれど、そろそろイメージを変えたい。今はどんなスタイルがおすすめ？ ── 編集部のイチオシは「ウルフヘア」。長さを大きく変えなくても、印象をアップデートできるのが魅力です。大人世代は、軽さや動きだけでなく、品の良さも重視したいところ。そこで今回はInstagramで注目されているスタイルの中から、ウルフ特有の段差やくびれを活かしたエレガントなデザインに注目。今っぽさと落ち着き、どちらも欲しい人のヒントになる髪型をピックアップしました。

ウルフ感控えめなやわらかネオウルフ

初めてウルフヘアに挑戦する人でも取り入れやすいのが、このスタイル。トップは丸みをもたせてやさしい印象に仕上げ、襟足は軽やかに外へ流し、くびれをつくっています。全体はベージュカラーでまとめて、やわらかく仕上げるのがポイント。段差や動きは感じられるものの主張は強くなく、上品さをキープできるのも魅力です。

アッシュ系カラーで魅せるプチウルフロブ

ロブベースのプチウルフは、段差をつけすぎず、トップを内側に収めたデザインが特徴。毛先は毛束感を意識して外へ流し、動きを出しています。アッシュ系カラーがこなれた雰囲気を演出しながら、透明感とツヤ感をプラス。派手さは控えめながら、光の当たり方で表情が変わるため、落ち着きの中に今っぽさを感じさせる仕上がりです。

クセを活かしたピンクベージュウルフ

もともとのゆるやかなクセを活かし、外ハネをベースにしたロブウルフ。段差は控えめに入れ、シルエットが広がりすぎないよう調整されています。落ち着いたトーンのピンクベージュが、やわらかさと血色感をプラス。動きはありながら強さが出すぎないので、落ち着いた雰囲気を求める人も参考にしやすいデザインです。

品よくまとまるショートウルフ

トップに丸みを持たせてショート特有のすっきりとしたシルエットに魅せつつ、襟足は首に沿わせてタイトに設計。外ハネはあくまで控えめで、動きよりもフォルム重視の仕上がりです。ブラウンをベースにベージュ系のハイライトを重ねることで、立体感とやわらかさをプラス。ウルフ特有の軽さは残しつつ、きちんと感を崩さないエレガントな印象です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@rico_salon様、@kaito_litze.osaka様、@motoshi_wtokyo_wolf様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。○

writer：内山友里