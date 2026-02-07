フライブルクvsブレーメン スタメン発表
[2.7 ブンデスリーガ第21節](Europa-Park Stadion)
※23:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー
DF 43 ブルーノ・オグブス
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 31 イゴール・マタノビッチ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 5 アントニー・ユング
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 65 K. Steinmann
MF 14 鈴木唯人
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 7 デリー・シャーハント
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 22 シリアケ・イリエ
監督
ユリアン・シュスター
[ブレーメン]
先発
GK 30 長田澪
DF 22 フリアン・マラティーニ
DF 31 カリム・クリバリ
DF 32 マルコ・フリードル
MF 2 オリビエ・デマン
MF 3 菅原由勢
MF 6 イェンス・ステーイ
MF 14 セネ・ライネン
MF 20 ロマーノ・シュミット
FW 9 ケケ・トップ
FW 11 ユスティン・エンジンマー
控え
GK 13 カール・ハイン
DF 23 アイザック・シュミット
DF 27 フェリックス・アグ
MF 10 レオナルド・ビッテンコート
MF 18 カメロン・プエルタス
MF 24 パトリツェ・チョビッチ
FW 7 サムエル・ムバングラ
FW 17 マルコ・グリュル
FW 19 ヨバン・ミロシェビッチ
監督
Daniel Moustapha Thioune
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります