[2.7 ブンデスリーガ第21節](Europa-Park Stadion)

※23:30開始

<出場メンバー>

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 28 マティアス・ギンター

DF 30 クリスティアン・ギュンター

DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー

DF 43 ブルーノ・オグブス

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 44 ヨハン・マンザンビ

FW 31 イゴール・マタノビッチ

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 5 アントニー・ユング

DF 33 ジョルディ・マケンゴ

DF 65 K. Steinmann

MF 14 鈴木唯人

MF 27 ニコラス・ヘフラー

FW 7 デリー・シャーハント

FW 9 ルーカス・ヘーラー

FW 22 シリアケ・イリエ

監督

ユリアン・シュスター

[ブレーメン]

先発

GK 30 長田澪

DF 22 フリアン・マラティーニ

DF 31 カリム・クリバリ

DF 32 マルコ・フリードル

MF 2 オリビエ・デマン

MF 3 菅原由勢

MF 6 イェンス・ステーイ

MF 14 セネ・ライネン

MF 20 ロマーノ・シュミット

FW 9 ケケ・トップ

FW 11 ユスティン・エンジンマー

控え

GK 13 カール・ハイン

DF 23 アイザック・シュミット

DF 27 フェリックス・アグ

MF 10 レオナルド・ビッテンコート

MF 18 カメロン・プエルタス

MF 24 パトリツェ・チョビッチ

FW 7 サムエル・ムバングラ

FW 17 マルコ・グリュル

FW 19 ヨバン・ミロシェビッチ

監督

Daniel Moustapha Thioune

